Genç KAYMEK'te TYT ve LGS Deneme Heyecanı

KAYMEK, Genç KAYMEK merkezlerinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılında düzenlediği TYT ve LGS denemeleriyle öğrencilere ÖSYM ve MEB müfredatına uygun destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:46
Sınav tecrübesi ve nitelikli eğitim desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri aracılığıyla öğrencilerin sınav heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Kurum, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında düzenlediği deneme sınavları ile gençlere kapsamlı bir hazırlık imkânı sağlıyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), şehirdeki gençlere sunduğu hizmetle adeta şehrin "6’ncı üniversitesi" konumunu pekiştiriyor. 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora; sanattan sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor ve özellikle sınav hazırlık süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Merkezlerde TYT ve LGS sınav gruplarına, ÖSYM ve MEB müfredatına uygun dersler veriliyor. Düzenlenen etütler, soru çözüm saatleri ve rehberlik çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen deneme sınavları, öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Özellikle LGS’ye hazırlanan öğrenciler için düzenli yapılan deneme sınavları; sınav sürecine uyum sağlama, eksikleri tespit etme ve daha planlı çalışma alışkanlığı kazandırma açısından önem taşıyor. KAYMEK’in bu uygulamaları, gençlerin motivasyonunu artırırken başarı hedeflerine ulaşmalarına katkı sunuyor.

Kayseri’nin dört bir yanında gençlerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla nitelikli, planlı ve sürdürülebilir bir eğitim desteğini aralıksız biçimde yürütüyor.

