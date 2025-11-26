Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi

Sinop’un Gerze İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Baba Okulu" programı, genç din görevlilerinin aile eğitimindeki rollerini güçlendirmeyi amaçladı.

Gerze İlçe Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından verildi. Aktaş, babalığın yalnızca bir ünvan olmadığını; sevgi, merhamet, iletişim ve rehberlik temelleri üzerine kurulu önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Eğitimde ele alınan konular

Program kapsamında çocuklarla sağlıklı ve güven veren iletişim, ailede dini ve ahlaki değerlerin aktarımı, babanın çocuğun kişilik ve kimlik gelişimindeki rolü ile modern dünyada aileyi etkileyen sorunlar ve çözüm yolları gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve belge takdimi

Seminer, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ile birlikte Şube Müdürü Selman Alp Çilingir, Vaiz Cemal Yılmaz ve Din Hizmetleri Uzmanı Ramazan Gök tarafından birlikte verildi. Program sonunda din görevlilerine katılım belgeleri takdim edildi.

İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, toplumun rehberi konumundaki din görevlilerinin aile eğitimine katkı sağlayacak donanıma sahip olmasının önemine dikkat çekerek programı değerlendirdi.

