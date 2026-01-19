GİBTÜ, Akademik Yayın Sayısını yüzde 40 Artırdı — Uluslararası Görünürlükte Yükseliş

GİBTÜ, 2024-2025'te akademik yayın sayısını yüzde 40 artırdı; WoS verilerinde 2022-2025'te yüzde 324 artışla deprem bölgesinde 1. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:48
GİBTÜ, 2024-2025 döneminde akademik yayın sayısını yüzde 40 artırdı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 2024-2025 döneminde akademik yayın sayısında yüzde 40 artış sağlayarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Devlet üniversiteleri genelinde ortalama artışın yüzde 13 olduğu dikkate alındığında, GİBTÜ'nün performansı yaklaşık üç kat daha yüksek oldu ve üniversite, devlet üniversiteleri arasında yayın artışında 12. sırada yer aldı.

Web of Science verileriyle yükselen görünürlük

Web of Science (WoS) verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerde GİBTÜ, 200 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 2022-2025 döneminde yayın sayısındaki yüzde 324’lük artış oranı ile deprem bölgesinde üniversiteler arasında 1. sırada yer aldı. Aynı dönemde üniversite, 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında da zirveye yükseldi.

Kısa dönem başarıları ve sıralamalar

GİBTÜ, 2023-2025 döneminde yayın sayısındaki yüzde 81 artışla deprem bölgesindeki üniversiteler arasında yine 1. sırada yer aldı; 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında ise 4. sırada konumlandı. 2024-2025 verilerinde ise yayın sayısındaki yüzde 40 artışla deprem bölgesinde 3. sırada, 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında 5. sırada bulundu.

Atıf sayıları ve akademik görünürlük

Yayın sayısındaki artışın yanı sıra, uluslararası indekslerde taranan bu yayınlara yapılan atıf sayılarında da belirgin bir yükseliş gözlemlendi. Elde edilen veriler, GİBTÜ’nün araştırma-geliştirme odaklı akademik yaklaşımının ve bilimsel üretimi teşvik eden stratejik vizyonunun somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor; üniversitenin uluslararası tanınırlığı ve akademik görünürlüğü önemli ölçüde arttı.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, GİBTÜ’nün araştırma odaklı stratejisi hakkında, "Uluslararası indeksli dergilerdeki görünürlüğün artırılması, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini güçlendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına kritik bir adımdır" dedi. "2022-2025 döneminde elde edilen yayın artışları, akademik kadrolarımızın özverili çalışmaları ve stratejik yatırımlarımızın sonucudur. Bu süreçte hedefimiz, kalite odaklı yayıncılığı ve atıf etkisini daha da artırarak, küresel rekabet gücümüzü yükseltmektir. Ayrıca, disiplinler arası işbirliklerini güçlendirerek genç araştırmacılarımızın gelişimine yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GİBTÜ'nün bu yükselişi, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte akademik üretkenlik ve uluslararası görünürlük açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

