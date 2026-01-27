Gürsu’da 50 Yıllık Dostluk: Kadınlar Lokali’nde 'Gün' Kültürü Devam Ediyor

Gürsu Kadınlar Lokali, 50 yıllık dostluk geleneğini 'gün' buluşmalarıyla yaşatıyor; belediye destekli gün tabakları uygun fiyatla sunuluyor.

Belediye desteğiyle sürdürülen buluşmalar sosyal dayanışmayı güçlendiriyor

Gürsu Kadınlar Lokali, ilçede yaşayan kadınların eğitimden atölyelere, kişisel gelişim kurslarından sosyal buluşmalara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Lokalde, evlerde sıkça yapılan ve halk arasında 'gün' olarak adlandırılan buluşmalar için özel organizasyonlar hazırlandı.

Gün buluşmaları kapsamında Gürsu Belediyesi tarafından hazırlanan gün tabakları, vatandaşlara uygun fiyatlarla sunuluyor. Bu sayede kadınlar hem sosyalleşiyor hem de makul bütçelerle birlikte yemeklerini yiyebiliyor.

İlçede 50 yıllık dostluk ve vefa geleneğini sürdüren bir grup kadın, buluşma için geldiği Gürsu Kadınlar Lokali'nde sağlanan hizmet için Belediye Başkanı Mustafa Işık ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kadınlar, bu anlamlı anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Gürsu'da nesiller boyu süregelen gün kültürü, belediye destekli çalışmalarla yaşatılmaya devam ediyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

