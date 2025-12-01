Gürsu'da Üreten Çocuklar Atölyesi: 8 Bin Öğrencinin Hayatı Değişti

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:53
Gürsu Belediyesi Üreten Çocuklar Atölyesi, 2 aylık Üst Seviye Eğitim Programı ve Temel Eğitim Programı kapsamında yüzlerce öğrenciyi teknoloji ve ahşap üretimiyle buluşturarak önemli bir eğitsel süreci daha tamamladı. Öğrencilerin başarılarını taçlandırmak için bir sertifika programı düzenlendi.

Uygulamalı ve Çok Yönlü Eğitim

Atölye, üretim kültürünü kazandırmak ve çocuklara teknoloji, kodlama, robotik ve ahşap tasarım alanlarında uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. Programlarla öğrencilerin problem çözme, düşünme, ekip çalışması ve üretkenlik gibi becerileri geliştiriliyor; hayal güçleri somut projelere dönüştürülerek özgüvenleri artırılıyor.

Eğitim İçeriği

Öğrenciler eğitim sürecinde 3D tasarım, robotik kodlama, devre panoları, mBot uygulamaları, Arduino çalışmaları ve ahşap üretim teknikleri gibi alanlarda projeler geliştirerek kendi ürünlerini ortaya koyuyor. İki aylık üst seviye eğitim programı ve temel eğitim programı kapsamında yüzlerce öğrenciye eğitim verildi.

Mezuniyet ve Sertifika Töreni

Ailelerin de katıldığı mezuniyet töreninde öğrenciler başarı belgelerini aldı; düzenlenen sertifika töreni, programın tamamlanmasının ötesinde çocukların özgüven kazanması ve üretmenin keyfini öğrenmesi açısından önem taşıdı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık:

"Kurulduğu günden bu yana sadece Gürsu’muza değil, çevre ilçelerimize de ilham veren bir eğitim merkezi haline geldi. Bugüne kadar 7 bin 780 öğrencimize ahşap ve teknoloji alanında eğitimler vererek, onların üretme becerilerini geliştirmelerine, hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmelerine ve geleceğin teknolojilerini tanımalarına katkı sağladık. Aynı kararlılıkla eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün düzenlediğimiz sertifika töreni, yalnızca bir kursun tamamlanması değil, çocuklarımızın özgüven kazanması, üretmenin keyfini öğrenmesi ve geleceğe umutla bakması açısından çok önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.

