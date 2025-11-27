Hakkari’ye 13 Bilgisayarlı 'Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz' Bilişim Sınıfı Açıldı

THY İsimsizler TK Derneği ve Valilik iş birliğiyle eğitim desteği

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi Hacı Salih Şen İlk ve Ortaokuluna, 13 bilgisayarlı bilişim sınıfı kurularak sınıfa ‘Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ ismi verildi.

Projeyi yürüten THY İsimsizler TK Derneği, Hakkari Valiliği koordinasyonunda Hacı Salih Şen İlk ve Ortaokulu’na 13 bilgisayarlı bilişim sınıfı, Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna ise akıl ve zekâ oyunları sınıfı kurdu. Ayrıca üç okulda okuyan 692 öğrenciye, ikişer parçadan oluşan giyim seti hediye edildi.

Açılış ve hediye dağıtım törenine Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Çelik programda THY Çalışanları Derneğine teşekkür etti.

Vali Ali Çelik etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Eğitim, ülkemizin geleceği demek. Devletimiz önemli yatırımlar yapıyor; bizler de çocuklarımızı, hem kendi ilimizde, hem civar illerle yarışabilecek duruma getirebilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Eminim ki Hakkâri’deki evlatlarımız, çok güzel işler başaracaklar. THY ve çalışanlarının eğitime sunduğu destekler yıllardır devam ediyor. Ülkemizin milli havayolu, 92 yıllık tarihiyle her güçlükte ellerini nasıl taşın altına koyduysa, bugün de koyuyor, var olsunlar. Çok güzel bir projeyle ve hediyelerle ilimize gelmişler. Bilişim sınıfımıza, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan ‘Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Bilişim Sınıfı’ adını vermişler. Kahraman şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum."

İsimsizler TK Derneği proje yöneticileri Savaş Burak Oğuz, Mehmet Şahan ve Alican Uzer, daha önce de Vali Ali Çelik aracılığıyla Hakkari’de benzer projelere imza attıklarını hatırlattı. Yöneticiler şu ifadeleri kullandı: "Valimiz Ali Çelik ile daha önce Hatay depreminde tanışmıştık. 2023’te yine valimizin yönlendirmesiyle Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu’na 15 bilgisayarlı bir bilişim sınıfı kurduk. Bu yıl da iki okulumuza, bilişim ve akıl-zeka sınıfı desteği sağladık ve 692 öğrencimize kıyafet hediye ettik. Bilişim sınıfımıza, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan kabin amirimiz Burcu Korkmaz’ın eşi ‘Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Bilişim Sınıfı’ adını verdik. Boya, parke, elektrik tesisatı gibi tüm aşamalarda, ekip arkadaşlarımız görev aldı. Çalışmalarımız, 2 milyon TLye mal oldu."

Proje, bölgedeki eğitim altyapısına katkı sağlamayı ve öğrencilerin bilişim ile akıl-zeka alanlarındaki erişimini artırmayı hedefliyor.

