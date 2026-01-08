Hisarcıklı Minikler Kaymakam Erkan Atam'ı Kitap Okuma Etkinliğine Davet Etti

Kütahya Cumhuriyet İlkokulu'ndan anlamlı ziyaret

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, Kaymakam Erkan Atam'ı makamında ziyaret ederek onları 12 Şubat tarihinde okullarında düzenlenecek kitap okuma etkinliğine davet etti.

Ziyaret, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programı kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "43 Adım" projesinin bir parçası olan "Birlikte Okuduk Birlikte Yorumladık" etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

Daveti memnuniyetle kabul eden Kaymakam Atam, etkinlikte okuyacağı kitabı öğrencilere teslim aldı ve programa destek vereceğini ifade etti.

Projenin hedefleri arasında aile içi kitap okuma yoluyla iletişimi güçlendirmek, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, velilerin öğrenme sürecine katılımını teşvik etmek ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aile değerlerinin uyumunu sağlamak bulunuyor.

