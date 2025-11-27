HKÜ ile MARA Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

HKÜ ile MARA Teknoloji Üniversitesi Protokolü İmzaladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Malezya’nın köklü yükseköğretim kurumlarından Mara Teknoloji Üniversitesi (Universiti Teknologi MARA, UiTM) ile akademik, kültürel ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzaladı.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokol, HKÜ Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Törene HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Mara Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Datuk Ts. Dr. Shahrin Bin Sahib, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Hasoğlu, HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı, HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir ve Mara Teknoloji Üniversitesi yetkilileri katıldı.

HKÜ Rektör Vekili'nin Değerlendirmesi

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan imza töreninde şu değerlendirmeyi yaptı: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak uluslararası akademik ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. MARA Teknoloji Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, özellikle araştırma, öğrenci hareketliliği ve ortak projeler açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Yükseköğretim ekosisteminin sürdürülebilirliği de ancak bu iş birliklerinin oluşturduğu katma değer ile mümkün olacaktır. HKÜ olarak Malezya’nın MARA Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iki kurumun iş birliği, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve yükseköğretimin uluslararasılaşması hususunda güzel bir örnek teşkil edecektir. İş birliğinin altyapısının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum".

Protokolün Kapsamı ve Hedefleri

İmzalanan protokol, akademik değişim programları, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, ortak araştırma projeleri, sempozyumlar, konferanslar ve bilimsel etkinliklerin karşılıklı desteklenmesi gibi alanları kapsıyor. Protokolün amacı, her iki kurumun eğitim, araştırma ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırmak olarak açıklandı.

HKÜ ile UiTM arasındaki bu iş birliği, üniversiteler arası bilgi paylaşımını ve uluslararasılaşmayı güçlendirerek bilimsel üretime katkı sağlamayı hedefliyor.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATARAK, MALEZYA’NIN KÖKLÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MARA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (UNİVERSİTİ TEKNOLOGİ MARA, UİTM) İLE AKADEMİK, KÜLTÜREL VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK PROTOKOL İMZALADI.