Elazığ'da MEB AKUB Akreditasyon Sınavını Başarıyla Geçti

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak bölgenin müdahale gücünü güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:21
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), akreditasyon sınavını başarıyla geçerek önemli bir başarı elde etti.

AFAD destekli çalışmalar sürüyor

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından il genelinde arama kurtarma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan MEB AKUB, yapılan akreditasyon sınavından başarıyla çıktı.

Sınav sürecinde gösterilen disiplin, özveri ve ekip çalışması öne çıktı. Yetkililer, bu başarının Elazığ’ın afetlere müdahale gücünü daha da artıracağını vurguladı.

MEB AKUB’un akreditasyon sürecini tamamlamasıyla birlikte, illerde afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebileceği belirtiliyor.

