Haliliye Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji ve Beceri Eğitimi

Haliliye Belediyesi gençlerin teknolojik donanımını güçlendiriyor

Haliliye Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü teknoloji odaklı eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslar her yaş grubundan vatandaşa açık olarak veriliyor.

Kurslar ve kazanımlar

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi çatısı altında verilen eğitimlerde özellikle robotik kodlama ve bilgisayar dersleri ön plana çıkıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı sağladığını; kod yazarken aynı zamanda analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdiklerini belirtiyor. Gençler, bu modern eğitim imkânını kendilerine sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Merkez, teknoloji eğitimiyle sınırlı kalmayarak bir yaşam boyu öğrenme merkezi işlevi görüyor. İngilizce, Almanca, diksiyon, resim ve satranç gibi alanlarda da kurslar düzenleniyor.

Kayıt bilgileri

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurs kayıtlarının devam ettiğini duyurdu. Kontenjanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını şahsen Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne yapabilecekler.

Daha fazla bilgi almak isteyenler belediyenin iletişim hattı 444 22 63 numarasını arayarak kurs programları ve kayıt süreçleri hakkında detaylı bilgi edinebilir.

