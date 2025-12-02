İEÜ 'Elden Ele' ile Nikotin Bağımlılığına Karşı Seferberlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi, sigara bağımlılığına karşı başlattığı "Elden Ele" çalışmasıyla öğrencilere sigarayı bırakma sürecinde rehberlik ediyor. Kampüs içinde dağıtılan bilgilendirme notları, gençlerin sağlıklı yaşam seçimleri yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı

İlk kez Mayıs ayında başlatılan ve belirli aralıklarla sürdürülen uygulama, son olarak geçtiğimiz hafta kampüs genelinde aynı mesajın yazılı olduğu notların dağıtılmasıyla yeniden hayata geçirildi. Akademisyenler ve öğrenciler kampüsü dolaşarak, sigara içsin ya da içmesin gördükleri herkesin avucuna şu mesajı bıraktı:

"Nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdikleriniz bu hastalığa sahipse, bağımlılıktan kurtulmak isterseniz, internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı kampüste bir arada yaşamak dileğiyle"

Uzmanlardan değerlendirme

İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, yaklaşık 6 ay önce başlayan çalışmanın olumlu etkiler yarattığını belirterek, nikotin bağımlılığından kurtulmak isteyen tüm öğrencilerin merkezden destek alabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılınç, resmi araştırmalara atıfta bulunarak Türkiye’de her 3 kişiden birinin tütün kullandığı tespitine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı verilerine göre 2024 yılında 150,4 milyar adet sigara tüketildiğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor olduğunu hatırlattı. Ayrıca, "Kampüsümüzde sigara kullanımını azaltmak için bir seferberlik başlattık. Gençlerimizin hayatını olumsuz etkileyen, günümüzdeki birçok hastalığın temel sebebi olan sigaraya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Gençlerimiz yeter ki nikotin bağımlılığından kurtulmak istesin, biz her daim yanlarındayız" sözleriyle çalışmanın kararlılığını ifade etti.

Dayanışma ağı ve gelecek planları

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlıklı Kampüs Yürütücüsü Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise üniversite içinde ihtiyaç duyan gençlere ulaşmak amacıyla bir sağlıklı kampüs komisyonu kurduklarını belirtti. Öner, dağıtılan notların öğrenciler arasında olumlu etkileşim yarattığını, mesajların birbirine aktarılmasıyla bir dayanışma ağı oluştuğunu ve bunun gençlerin daha sağlıklı tercihler benimsemesini güçlendirdiğini aktardı.

Üniversite yönetimi, farkındalık ve katılımcılığı esas alan projeler üretmeye devam edeceklerini; gençlerin doğru bilgi, destekleyici çevre ve farkındalıkla bağımlılık döngüsünden çıkabileceklerini vurguladı.

PROF. DR. OĞUZ KILINÇ (SOLDA), 6 AY ÖNCE BAŞLAYAN ÇALIŞMANIN OLUMLU ETKİ YARATTIĞINI SÖYLEDİ.