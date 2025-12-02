İEÜ 'Elden Ele' ile Nikotin Bağımlılığına Karşı Seferberlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi, “Elden Ele” çalışmasıyla kampüste sigara ve nikotin bağımlılığına karşı bilgilendirme notları ve bire bir destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:48
İEÜ 'Elden Ele' ile Nikotin Bağımlılığına Karşı Seferberlik

İEÜ 'Elden Ele' ile Nikotin Bağımlılığına Karşı Seferberlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi, sigara bağımlılığına karşı başlattığı "Elden Ele" çalışmasıyla öğrencilere sigarayı bırakma sürecinde rehberlik ediyor. Kampüs içinde dağıtılan bilgilendirme notları, gençlerin sağlıklı yaşam seçimleri yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı

İlk kez Mayıs ayında başlatılan ve belirli aralıklarla sürdürülen uygulama, son olarak geçtiğimiz hafta kampüs genelinde aynı mesajın yazılı olduğu notların dağıtılmasıyla yeniden hayata geçirildi. Akademisyenler ve öğrenciler kampüsü dolaşarak, sigara içsin ya da içmesin gördükleri herkesin avucuna şu mesajı bıraktı:

"Nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdikleriniz bu hastalığa sahipse, bağımlılıktan kurtulmak isterseniz, internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı kampüste bir arada yaşamak dileğiyle"

Uzmanlardan değerlendirme

İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, yaklaşık 6 ay önce başlayan çalışmanın olumlu etkiler yarattığını belirterek, nikotin bağımlılığından kurtulmak isteyen tüm öğrencilerin merkezden destek alabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılınç, resmi araştırmalara atıfta bulunarak Türkiye’de her 3 kişiden birinin tütün kullandığı tespitine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı verilerine göre 2024 yılında 150,4 milyar adet sigara tüketildiğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor olduğunu hatırlattı. Ayrıca, "Kampüsümüzde sigara kullanımını azaltmak için bir seferberlik başlattık. Gençlerimizin hayatını olumsuz etkileyen, günümüzdeki birçok hastalığın temel sebebi olan sigaraya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Gençlerimiz yeter ki nikotin bağımlılığından kurtulmak istesin, biz her daim yanlarındayız" sözleriyle çalışmanın kararlılığını ifade etti.

Dayanışma ağı ve gelecek planları

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlıklı Kampüs Yürütücüsü Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise üniversite içinde ihtiyaç duyan gençlere ulaşmak amacıyla bir sağlıklı kampüs komisyonu kurduklarını belirtti. Öner, dağıtılan notların öğrenciler arasında olumlu etkileşim yarattığını, mesajların birbirine aktarılmasıyla bir dayanışma ağı oluştuğunu ve bunun gençlerin daha sağlıklı tercihler benimsemesini güçlendirdiğini aktardı.

Üniversite yönetimi, farkındalık ve katılımcılığı esas alan projeler üretmeye devam edeceklerini; gençlerin doğru bilgi, destekleyici çevre ve farkındalıkla bağımlılık döngüsünden çıkabileceklerini vurguladı.

PROF. DR. OĞUZ KILINÇ (SOLDA), 6 AY ÖNCE BAŞLAYAN ÇALIŞMANIN OLUMLU ETKİ YARATTIĞINI...

PROF. DR. OĞUZ KILINÇ (SOLDA), 6 AY ÖNCE BAŞLAYAN ÇALIŞMANIN OLUMLU ETKİ YARATTIĞINI SÖYLEDİ.

PROF. DR. OĞUZ KILINÇ (SOLDA), 6 AY ÖNCE BAŞLAYAN ÇALIŞMANIN OLUMLU ETKİ YARATTIĞINI SÖYLEDİ....

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavşanlı'da 'Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğraf Sergisi' Açıldı
2
Bayburtlu Müdür 40 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okula Döndü — Günlük Tutuyor
3
İEÜ 'Elden Ele' ile Nikotin Bağımlılığına Karşı Seferberlik
4
Manisa’da Kaymakam Halil Dalak’tan Geleceğin Tapu Teknikerlerine Mesleki Rehberlik
5
Düzce Çocuk Üniversitesi, Belka Kreş Miniklerini Atölyelerde Ağırladı
6
Diyarbakır'da 486 Öğrenciye Trafik ve Çevre Bilinci Eğitimi
7
Malatya'da Gençler Kernek Külliyesi'nde Satranç Turnuvasında Kıyasıya Yarıştı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?