İhlas Koleji Bursluluk Sınavı 10 Ocak'ta: %100'e Varan Burs İmkanı

İhlas Koleji, 30. yılında bursluluk sınavını 10 Ocak Cumartesi günü üç kampüste gerçekleştiriyor; başvurular https://igs.k12net.com/ üzerinden alınıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:22
İhlas Koleji bursluluk sınavı 10 Ocak Cumartesi günü düzenleniyor

Eğitimde 30. yılını geride bırakan İhlas Koleji, başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bursluluk sınavını 10 Ocak Cumartesi günü yapacak.

Köklü eğitim geleneği ve akademik başarılarıyla tanınan okul, öğrencilerin kaliteli eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla her yıl düzenlediği sınavın başvurularını almaya başladı.

Sınav yerleri ve tarih

Sınav, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Başvuru süreci başladı ve kontenjanların sınırlı olduğu bildirildi.

Katılım koşulları ve burs olanakları

Sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki tüm öğrenciler katılabilecek. Sınav sonrası akademik başarıya göre öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkânı sunulacak.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bursluluk sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, İhlas Koleji olarak 30 yıllık eğitim tecrübesiyle, öğrencilerin akademik yetkinliklerini objektif bir şekilde ölçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Amacımız sadece bir sınav yapmak değil, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine imkân sağlamak ve başarılı öğrencileri nitelikli eğitim burslarıyla desteklemektir.

Başvuru

Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, kayıt işlemlerini https://igs.k12net.com/ adresindeki kayıt modülü üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuruların yoğun olması beklendiği için vakit kaybetmeden başvuru yapılması öneriliyor.

