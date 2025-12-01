İnegöl'ün İlk Özel Eğitim Anaokulu Mürvet Kırcalı Törenle Açıldı

İnegöl'ün İlk Özel Eğitim Anaokulu Mürvet Kırcalı Açıldı

İnegöl'de hayırsever iş adamı Selahattin Kırcalı tarafından Akhisar Mahallesi'ne yaptırılan Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Okul, sadece özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik olarak inşa edildi.

Okulun özellikleri

2024 yılı Temmuz ayında imzalanan protokolün ardından yaklaşık 16 ay gibi kısa sürede tamamlanan kurum, 8 derslik, oyun odası, bireysel eğitim odası, yemekhane ve tüm sosyal donatılarıyla eksiksiz biçimde tasarlandı. Okul 17 Kasım itibarıyla eğitim-öğretime başladı ve tam kapasiteye ulaştığında aynı anda 80 öğrenciye hizmet verebilecek.

Hâlihazırda okulda 1 idareci ve 8 öğretmen nezaretinde 17 öğrenci eğitim almaktadır.

Coşkulu açılış töreni

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hayırsever Kırcalı ailesi de törende hazır bulundu.

Konuşmalar

Ömer Faruk Kırcalı adına yapılan konuşmada: "2003 yılında dedemiz Salih İbrahim Kırcalı’nın ilçemize ve eğitim sistemimize armağan ettiği çok değerli İnegöl Sağlık Meslek Lisesi açılışında ailece hep birlikte yaşadığımız gururu, bugün burada Kırcalı ailesi adına babam Selahattin Kırcalı’nın katkılarıyla inşa edilen özel eğitim anaokulumuzun açılışı ile yeniden yaşıyoruz. İlçemizde bir ilk olarak anaokulu çağımızdaki çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, onları sosyal hayata birey olarak kazandırmak, geleceklerine ışık tutabilmek amacıyla ailelerini güvenle emanet edebilecekleri, en ince detayına kadar düşünülmüş bir anaokulu tasarladık. Bu doğrultuda özel eğitim anaokulumuzu İlçe Milli Eğitimin de destekleriyle tamamlamış bulunuyoruz. Anaokulumuz özel eğitim olarak şehrimizde bir ilk olmakla beraber, mimari olarak da benzer tip projelerin dışında ülkemizde örnek teşkil edecek nitelikte bir proje olmuştur. Sayın Selahattin Kırcalı, okulumuzun adını değerli eşine ithaf ederek Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu olarak eğitim camiasına kazandırmıştır. Tüm bu ilklerin verdiği mutluluk ve gururu bizlere yaşatan Kırcalı ailesi adına Sayın Selahattin Kırcalı’ya teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişimini her yönüyle destekleyen bir yaklaşımla hizmet verecek anaokulumuzun hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir değer oluşturacağına inanıyor, çok değerli özel çocuklarımız için böylesine özel bir projeyi şehrimize kazandırmış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurum ve çalışanlarına, tüm paydaşlarımıza teşekkür eder eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Dr. Ahmet Alireisoğlu açılışta yaptığı konuşmada: "Belki daha farklı okullar da açılabilir. Ama bu okul çok özel, çok istisnai bir durumu var. Oluşan memnuniyet diğer okullardan çok farklıdır. Çünkü burası özel öğrencilerimizin eğitim göreceği bir kurum. Peygamber Efendimiz diyor ki; ’muhakkak ki sizler ancak zayıflarınız, düşkünleriniz vesilesiyle Cenab-ı Hak tarafından rızıklandırılırsınız ve rahmete muhatap olursunuz.’ Bu anlamda hayata herkesten daha fazla geride başlamış olan öğrencilerimizin eğitim aldığı bu yerin başta kıymetli hayırseverimiz için mahallemiz için şehrimiz için ve milletimiz için bir rahmet vesilesi olduğunu bu hadisle ilintili olarak düşünüyorum. Hayırseverlik gibi kadim bir değerin varlığa dönüşmüş hali bugün burada yaşadığımız mutluluk. Bu anlamda eğitim camiası olarak bizler de bu büyük desteği daima hayırsever insanlarımızın yanında hissettik. İnegöl bu anlamda fazlasıyla cömert. Bu vesileyle bu kurumu eğitim öğretime kazandıran çok kıymetli insan, hayırsever Selahattin Kırcalı ve muhterem eşleri Mürvet Kırcalı hanımefendiye en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü iş birlikleri de bulunmaktadır. Bu noktada her zaman eğitim faaliyetlerimizin destekçisi olan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olan sayın Vekilimize, Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Okulumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı değerlendirmede Kırcalı ailesinin bölgeye yaptığı katkılara dikkat çekerek, "Kırcalı ailesinin aslında ilk hayrı değil bu. Kırcalı ailesi İnegöl’de çok sevilen, saygınlığı olan örnek bir aile. Geçmişte de bir Sağlık Meslek Lisesi İnegöl’ümüze kazandırmışlardı. ... Burada da okulumuzun yapımı için yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir arsanın tahsisini Milli Eğitime gerçekleştirmiştik. Sağ olsun hayırseverimiz de bu güzel eseri kazandırmış oldu. Bu eserler yapılmaya devam edecek." dedi.

Kaymakam Eren Arslan yeni projelerin müjdesini vererek, "İçimizdeki mutluluğu tarif etmek zor. Özel evlatlarımızın burada eğitim alacak olması, onların ve ailelerin mutluluğu bizim için çok kıymetli. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. ... Çarşamba günü bir protokol daha imzalayacağız. Önümüzdeki hafta birinin daha hazırlığını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise açılışın İnegöl'deki hayırsever katkıları açısından önemine vurgu yaparak, "İnegöl’de hayırseverler vesilesiyle yapılan 32’nci okulumuzu açıyoruz. 33’üncüsünün de haftaya protokolünü yapacağız inşallah." dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız kapanış konuşmasında, "İnegöl, Bursa ilçelerimiz arasında hayırda bir adım önde olan bir ilçemiz. ... Okulumuz engelli anaokulu olması hasebiyle çok değerli." diyerek Kırcalı ailesine teşekkür etti.

Tören sonrası

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Kırcalı ailesi tarafından kurdele kesimi ile açılış tamamlandı. Törenin ardından sınıflar gezilerek okulun donanımı yerinde incelendi.

OKULDAN DRONE GÖRÜNTÜLERİ