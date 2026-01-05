Isparta'da Komandolar Mezun Oldu: 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı'nda Gurur ve Duygu

Isparta'da komandolar mezun oldu

40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er ve statü geçişi yapan personel için gurur dolu anlar yaşandı. Aileler evlatlarını izlerken törende törene ilişkin ritüeller ve başarı ödülleri öne çıktı.

Törenin ayrıntıları

2025-2-5’inci Dönem Uzman Erbaş KTK, 76’ncı Dönem Sözleşmeli Er ve 2025-9’uncu Dönem Statü Geçişi Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni, 2 Ocak Cuma günü saat 11.00'da Isparta 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında bere takma merasimi icra edildi, dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı. Dereceye giren personele rütbe ve bröveleri takılarak belge ve hediyeleri sunuldu.

Komutanın mesajı

40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan kahraman Türk ordusunun birer neferi olarak bugün aramızdan ayrılıyorsunuz. Sizleri buradan uğurlarken, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni niteliklerle donatılmış personel yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ailesi olarak yüreklerimizde hissediyoruz. Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamış olmanın haklı gururunu gözlerinizdeki ateşten anlıyorum. Unutmayınız ki bu ateş, düşmana korku, dosta ise güven vermektedir. Burada aldığınız eğitimler yalnızca bir başlangıçtır. Asıl olan, bu eğitimleri arazi şartlarında uygulayabilmek ve astlarınızı da bu doğrultuda yetiştirebilmektir. Sizler, dünyanın hiçbir ordusunda eşi bulunmayan; saf, temiz ve vatan sevgisiyle dolu bir milletin bağrından kopup gelen, vatanı için canını vermeye hazır kahraman komandolarsınız. Unutmayınız ki sorumluluğunuz çok ağır, göreviniz ise son derece meşakkatli olacaktır. Ancak aldığınız bu eğitimlerle tüm bu zorlukların üstesinden geleceğinize olan inancım tamdır. Kıymetli silah arkadaşlarım; bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Kahraman komandolar, yolunuz ve bahtınız açık olsun".

Konuşmanın ardından Türkiye Yüzyılı Marşı okundu, dağcılık gösterisi yapıldı. Komando Andı ve tören geçişinin tamamlanmasıyla programa son verildi.

Ailelerin gurur ve duygusu

Tören boyunca aileler, evlatlarını gururla izledi; mezunlarla hatıra fotoğrafları çekildi. Mezun olanlardan oğlu töreniyle de gündeme gelen Fatih Yazar'ın babası törendeki duygularını şöyle aktardı: "Bizim için çok gururlu bir gün. Allah tüm Müslüman evlatlarına bu kutsal görevi nasip etsin. Yapılan her şey Türkiye ve vatanımız için. Bugün çok mutluyuz, evladımızın mezuniyetine katıldık. Komutanlarımız da bizlere çok yardımcı oldu. Mezuniyet töreninin ardından oğlum, burada nişanlısına evlenme teklif etti ve yüzük taktı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç oldu. Böyle anlar askerimize de büyük moral oluyor. Çok memnunuz. Biz Denizli’den geldik. Oğlum acemi birliğini de burada yaptı, rütbesini de burada aldı. Zaten 13 yaşından beri asker olmak hayaliydi. Bugün bu hayalini gerçekleştirdi. Onunla gurur duyuyorum."

Mezunun yakını Songül Yazar ise törende yaşananların kendileri için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Zaten oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. İkinci kez mezun olması bizim için çok anlamlı. Allah vatanımızdaki tüm gençlerimize böyle güzel, ülkemize hayırlı yollarda ilerlemeyi nasip etsin. Evlatlarımızın vatan için çalışması ve mücadele etmesi bizler için en büyük sevinç kaynağı. Oğlumun nişanlısına evlenme teklif etmesi bizi ayrıca mutlu etti ve bizim için güzel bir sürpriz oldu. Mezuniyet töreniyle aynı güne denk gelmesi ise bu anı daha da gurur verici hale getirdi" dedi.

Sonuç olarak, Isparta'daki tören hem askeri disiplinin hem de ailelerin duygusal buluşmasının yaşandığı bir gün olarak kayda geçti; mezun komandolar yeni görevlerine uğurlanırken aileler de gurur ve mutluluğu paylaştı.

