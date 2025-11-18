IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Gaziantep’te — Kur’ân Kâinatı Okuyor

IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Gaziantep’te

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Şahinbey Belediyesi ve Bilimler Işığında Yaratılış Derneği iş birliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 20-21 Kasım tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Kongreye farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar ve uluslararası katılımcılar davet edildi.

Kongre Detayları

Kongre, Gaziantep’in akademik ve kültürel yaşamına katkı sağlamayı hedefleyen disiplinler arası bir platform sunuyor. Etkinlik, fen, sağlık, sosyal bilimler, iletişim, mimarlık, mühendislik ile dinî ilimler gibi çeşitli disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek. Ana tema olarak belirlenen Kur’ân Kâinatı Okuyor ekseni etrafında, bilim, inanç ve felsefe ilişkisi ele alınacak.

Oturum Başlıkları ve İçerik

Kongrede gerçekleştirilecek oturum, panel ve bildiri sunumları arasında Fen ve Sağlık Bilimleri Işığında Yaratılış, Dini İlimler Işığında Yaratılış, Sosyal Bilimler Işığında Yaratılış ve Darwinizm, İletişim Bilimleri Işığında Yaratılış, Sanat, Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri Işığında Yaratılış, Evrim Görüşünün Kritiği, Ders Müfredatlarının Kritiği ve Yaratılış ile özellikle güncel bir eksen olan Yaratılış Uzayında Yapay Zekâ Ekseni gibi başlıklar yer alacak.

Rektörün Açıklaması

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir kongre hakkında şunları ifade etti: Üniversitemiz, her geçen gün yeni bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapamaya devam ediyor. Bu çerçevede IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ni Gaziantep’te gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Farklı bilim disiplinlerinin ‘yaratılış’ teması ekseninde bir araya gelmesi, hem akademik camiada yeni ufuklar açacak hem de toplumsal hayatta bilim-felsefe-inanç üçgeninde köprüler kuracaktır. Katılımcılarla birlikte zengin bir sohbet ortamı oluşturmayı, güncel yaklaşımları birlikte tartışmayı arzu ediyoruz

Kongrenin Önemi ve Beklentiler

Kongre, bilim, inanç ve kültür arasındaki etkileşimi tartışmaya açarak Gaziantep’in akademik profilini güçlendirmeyi amaçlıyor. GİBTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırması ve bölgesel akademik iş birliklerini derinleştirmesi bekleniyor. Organizasyonda Şahinbey Belediyesi ve Bilimler Işığında Yaratılış Derneği’nin katkıları öne çıkıyor; kongre, disiplinler arası diyalogla yeni fikirlerin üretilmesine zemin hazırlayacak.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ), ŞAHİNBEY BELEDİYESİ VE BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ DERNEĞİ'NİN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN IX. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, 20-21 KASIM TARİHLERİNDE ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. KONGREYE, FARKLI DİSİPLİNLERDEN AKADEMİSYENLER, ARAŞTIRMACILAR VE UZMANLAR İLE ULUSLARARASI KATILIMCILAR DAVET EDİLDİ.