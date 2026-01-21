Muğla 112'den Büyükşehir'de 'Tek Numara 112' F farkındalık çalışması

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 'Tek Numara 112' bilgilendirmesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 nolu hizmet binasında tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:02
Muğla 112'den Büyükşehir'de 'Tek Numara 112' F farkındalık çalışması

Muğla 112'den 'Tek Numara 112' tanıtımı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, 'Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 nolu hizmet binasında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı

Gerçekleştirilen çalışmada, 112 Acil Çağrı Sistemi'nin doğru ve etkin kullanımı, acil durumlarda tek numaranın önemi ile doğru ihbarın hayati rolü hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale almasını sağlamayı hedefledi.

Paydaş iş birliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde İtfaiye birimiyle paydaş kurum olarak yürüttüğü iş birliğinin, acil durumlara müdahalede koordinasyon ve hız açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin mesajı

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür farkındalık çalışmalarının, vatandaş odaklı kamu hizmetini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte güçleniyoruz" denildi.

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ TARAFINDAN, ‘TEK NUMARA 112’ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUĞLA...

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ TARAFINDAN, ‘TEK NUMARA 112’ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 NOLU HİZMET BİNASINDA TANITIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ TARAFINDAN, ‘TEK NUMARA 112’ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUĞLA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Yarıyıl Tatili Bilim ve Keşif Dolu
2
Yarıyıl Tatilinde Eğlence: Antalya Teneffüs Park'ta Program
3
Anadolu Üniversitesi ile TÜKDES İş Birliği Protokolü İmzalandı
4
Niğde Belediyesi'nden Personele 'Sanal Kumar' Farkındalık Eğitimi
5
Tavşanlı'da Meslekî Eğitim Değerlendi: Okul-Sanayi İşbirliği ve 24 Sınıflı Yeni Bina
6
Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı BŞEÜ’de Tartışıldı
7
Hitit Üniversitesi 2026 THE Asya Ödülleri’nde Finalde: Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları