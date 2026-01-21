Muğla 112'den Büyükşehir'de 'Tek Numara 112' F farkındalık çalışması

Muğla 112'den 'Tek Numara 112' tanıtımı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, 'Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 nolu hizmet binasında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı

Gerçekleştirilen çalışmada, 112 Acil Çağrı Sistemi'nin doğru ve etkin kullanımı, acil durumlarda tek numaranın önemi ile doğru ihbarın hayati rolü hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale almasını sağlamayı hedefledi.

Paydaş iş birliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde İtfaiye birimiyle paydaş kurum olarak yürüttüğü iş birliğinin, acil durumlara müdahalede koordinasyon ve hız açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin mesajı

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür farkındalık çalışmalarının, vatandaş odaklı kamu hizmetini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte güçleniyoruz" denildi.

