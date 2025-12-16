Kartepe Süleyman Şah İlkokulu’nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Çok Yönlü Eğitim

KOCAELİ (İHA) — Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Süleyman Şah İlkokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında oluşturduğu modern öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefliyor.

Öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşım

Okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yeni müfredat modeli çerçevesinde kapsayıcı, bütüncül ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını hayata geçirdi. Uygulamalar, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim süreci, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini destekleyecek şekilde planlanıyor; değerlendirmeler ise sınav odaklı değil, süreç odaklı gözlem ve değerlendirmelerle yapılıyor.

Gelişmiş fiziksel altyapı ve atölye çalışmaları

Okulda öğrencilerin kullanımına sunulan fen laboratuvarı, resim ve müzik atölyeleri, jimnastik, bilgisayar, akıl ve zeka oyunları sınıfları, duyu bütünleme odası ve yaşam becerileri atölyesi eğitimin fiziki altyapısını güçlendiriyor. Ayrıca okul bünyesinde anasınıfı bahçe eğitim atölyesi ve tabiat laboratuvarı kurulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu ise modelin amaçlarını şu sözlerle dile getirdi: "Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve manevi gelişimlerini de merkeze alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek güçlü ve bilinçli nesillerin temelini atıyor, her bir öğrencimizin bu yüzyılın fikri ve manevi mimarları olacağına inanıyoruz."

