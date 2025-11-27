Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Pansiyonunda Öğrencilerle Yemekte Buluştu

Manisa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Merkez Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunu sürpriz ziyaret ederek öğrencilerle akşam yemeği yedi ve taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:08
Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Pansiyonunda Öğrencilerle Yemekte Buluştu

Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Pansiyonunda Öğrencilerle Yemekte Buluştu

Sürpriz ziyaret: Talepler dinlendi, pansiyon incelendi

Manisa’nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Merkez Anadolu Lisesi Kız-Erkek Öğrenci Pansiyonunu sürpriz bir ziyaretle denetledi ve öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında pansiyonu gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, pansiyonun kapasitesi, yürütülen faaliyetler ve öğrencilerin barınma şartları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güldoğan, onların istek ve şikayetlerini dinleyerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen de eşlik etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ MERKEZ ANADOLU LİSESİ KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ MERKEZ ANADOLU LİSESİ KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ MERKEZ ANADOLU LİSESİ KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF, MEB ve Rönesans: Gaziantep’te 120 Öğrenciye Mesleki Eğitim
2
Uşak Üniversitesi'nde Kültür ve Turizm Buluşması: Öğrenciler Uzmanlarla Tanıştı
3
Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi'nde Anıldı
4
Türkeli'de Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi
5
Samsun Büyükşehir’den Bafra’ya 4 Seferlik Öğrenci Ringi
6
Şanlıurfa Büyükşehir'de Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Semineri
7
Fatma Şahin GİBTÜ Gençlik Buluşmalarında: "Öğrenci Dostu Şehir" Vurgusu

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?