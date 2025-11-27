Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Pansiyonunda Öğrencilerle Yemekte Buluştu

Sürpriz ziyaret: Talepler dinlendi, pansiyon incelendi

Manisa’nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Merkez Anadolu Lisesi Kız-Erkek Öğrenci Pansiyonunu sürpriz bir ziyaretle denetledi ve öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında pansiyonu gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, pansiyonun kapasitesi, yürütülen faaliyetler ve öğrencilerin barınma şartları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güldoğan, onların istek ve şikayetlerini dinleyerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen de eşlik etti.

