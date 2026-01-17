Kaynaşlı'da Verem (Tüberküloz) Hizmet İçi Eğitimi

DÜZCE (İHA) – Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık personeline yönelik bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitim programında tüberkülozun bulaşma yolları, belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri ile korunma yöntemleri ele alındı. Katılımcılara, hastalıkla mücadelede erken tanının önemi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlık çalışanlarına vurgu

Yetkililer, sağlık personelinin güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmasının veremle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Eğitim programının farkındalığın artırılmasına ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

