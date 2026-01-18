Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Etkinlikleri 20-30 Ocak 2026

Bilim, sanat ve teknoloji buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde bilimle dolu bir programla öğrencilere kapılarını açıyor. 20-30 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, öğrencilere bilim, sanat ve teknoloji alanlarında deneyim ve uygulama fırsatı sunacak.

Toplam 10 gün sürecek programda, 4-12 yaş çocuklar ile aile katılımlı atölyeler yer alıyor. Etkinliklere kayıt ve katılım kontenjanlarla sınırlı olacak.

Program kapsamında gerçekleştirilecek atölye ve etkinlikler arasında Masaldan Tuvale Sanat Atölyesi, 3D Kalem, Arduino ile LED Yakma, Mini Mühendisler Yumurta Görevi, Gece Lambası Devre, Gizemli Bileklik, Ahşap Tasarım Atölyesi, Hama Boncuğu, Geometrik Robotum, Ekosanat Tasarım Atölyesi, Kağıt Devre ve Kahoot Yarışması gibi uygulamalı ve geliştirici faaliyetler bulunuyor.

Etkinlikler hem eğitici hem de eğlenceli içerikler sunarak öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmesini hedefliyor. Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve tekniğe dair hizmetlerini sürdürüyor.

