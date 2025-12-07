KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası: Uygulamalı Eğitim ve Farkındalık

KBÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda uygulamalı eğitimler ve farkındalık

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde acil sağlık çalışanlarının sahadaki kritik rolüne dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte uygulamalı eğitimler yapıldı ve sağlık çalışanlarının saha deneyimleri öğrencilerle paylaşıldı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

KBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Bekir Poçan ile akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Programın teması olan Her An Her Yerde İyi ki Varsınız vurgulanarak, acil sağlık hizmetlerinin hayati önemi ve saha ekiplerinin fedakârlığı öne çıkarıldı.

Öne çıkan mesajlar

Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesi'nin proje üretme kültürüyle öne çıktığını belirterek öğrencilerin proje faaliyetlerine katılımının mezuniyet sonrası önemli bir referans sunduğunu söyledi. Karaş, acil sağlık hizmetlerinin sağlık, sosyal etkileşim ve teknoloji unsurlarını bir arada barındıran kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın yalnızca bir takvim hatırlatması olmadığını; zor anlarda görev yapan acil sağlık profesyonellerine duyulan minneti ifade ettiğini belirtti. MYO olarak öğrencileri mesleki bilgiyle birlikte etik değerler, hızlı karar verme ve teknolojiyi etkin kullanma yetkinlikleriyle yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Uzman Dr. Bekir Poçan, acil sağlık çalışanlarının saniyelerle yarıştığını ifade ederek ambulanslara yol vermenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Poçan, trafikte büyük kolaylık sağlayan 'fermuar sistemi' uygulamasının toplum tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

Saha deneyimleri ve uygulamalı eğitim

Etkinlikte Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Tülin Özata Gündoğan ile Doç. Dr. Bora Çekmen acil durum yönetimi ve saha deneyimlerini paylaştı. Gündoğan, hastane öncesi acil bakımın sağlık sisteminin ilk temas noktası olduğunu, ekiplerin olay yerine ulaştıkları andan itibaren güncel algoritmalara uygun şekilde hızlı ve etkili müdahaleler yaptıklarını anlattı.

Doç. Dr. Çekmen ise sahada yapılan doğru ve zamanında müdahalelerin acil servis süreçlerini olumlu etkilediğini, yoğun bakım ihtiyacını azalttığını ve tedavi maliyetlerini düşürdüğünü belirtti.

Program, öğrencilerin soru ve görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi; etkinlik, uygulamalı eğitimler ve paylaşılan deneyimlerle acil sağlık hizmetleri farkındalığını artırmayı hedefledi.

