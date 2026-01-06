KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin, dünya bilim çevrelerinde prestijli konumuyla bilinen Sigma Xi’ye tam üyeliğe kabul edildi.

Başvuru ve Değerlendirme

KBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Seçgin, yapay zekâ temelli tıp araştırmaları alanındaki çalışmalarıyla Sigma Xi Bilimsel Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üyeliğe seçildi. Yapay sinir ağları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları üzerine yürüttüğü çalışmalar üyeliğin kesinleşmesinde etkili oldu.

Sigma Xi'nin Önemi ve Üyeliğin Kazanımları

1886 yılında ABD’de Cornell Üniversitesi’nde kurulan Sigma Xi, akademik araştırmaları geliştirmeyi ve genç araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir bilim kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşun üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi ve Richard Feynman’ın da bulunduğu 200’ü aşkın Nobel ödüllü bilim insanı yer alıyor.

Sigma Xi’ye tam üye olan akademisyenler, uluslararası düzeyde disiplinler arası bilimsel çalışmalara katılma ve küresel araştırma ağlarında yer alma imkânı elde ediyor. Seçgin’in üyeliği, bilimsel kurul onayıyla kesinleşti.

