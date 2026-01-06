KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Seçgin, yapay zekâ temelli çalışmalarıyla prestijli Sigma Xi’ye tam üye seçildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:39
KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi

KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin, dünya bilim çevrelerinde prestijli konumuyla bilinen Sigma Xi’ye tam üyeliğe kabul edildi.

Başvuru ve Değerlendirme

KBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Seçgin, yapay zekâ temelli tıp araştırmaları alanındaki çalışmalarıyla Sigma Xi Bilimsel Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üyeliğe seçildi. Yapay sinir ağları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları üzerine yürüttüğü çalışmalar üyeliğin kesinleşmesinde etkili oldu.

Sigma Xi'nin Önemi ve Üyeliğin Kazanımları

1886 yılında ABD’de Cornell Üniversitesi’nde kurulan Sigma Xi, akademik araştırmaları geliştirmeyi ve genç araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir bilim kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşun üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi ve Richard Feynman’ın da bulunduğu 200’ü aşkın Nobel ödüllü bilim insanı yer alıyor.

Sigma Xi’ye tam üye olan akademisyenler, uluslararası düzeyde disiplinler arası bilimsel çalışmalara katılma ve küresel araştırma ağlarında yer alma imkânı elde ediyor. Seçgin’in üyeliği, bilimsel kurul onayıyla kesinleşti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF SEÇGİN, DÜNYA BİLİM ÇEVRELERİNDE PRESTİJLİ...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF SEÇGİN, DÜNYA BİLİM ÇEVRELERİNDE PRESTİJLİ KONUMUYLA BİLİNEN SİGMA Xİ’YE TAM ÜYELİĞE SEÇİLDİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF SEÇGİN, DÜNYA BİLİM ÇEVRELERİNDE PRESTİJLİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
Sığırtmaçlı İlkokulu'na iki akıllı tahta ile teknoloji hamlesi
3
KBÜ'lü Dr. Yusuf Seçgin Sigma Xi'ye Tam Üyeliğe Seçildi
4
SAÜ Hekim Adayları SASKİ Tesislerinde Su ve Atıksu Yönetimini İnceledi
5
Muş’ta eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025'te 1 gün tatil
6
Hakkâri'de Kolluk Kuvvetlerine Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi
7
Şahinkaya Bursluluk Sınavı 10 Ocak 2026: %100'e Kadar Burs İmkanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları