Keçiören Belediyesi'nden Personeline 'Trafikte Güvenli Sürüş' Eğitimi

Keçiören Belediyesi ve Ankara Emniyeti iş birliğiyle verilen 'Trafikte Güvenli Sürüş' eğitimi, trafik bilincini artırmayı ve can kayıplarını azaltmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:48
Keçiören Belediyesi'nden Personeline 'Trafikte Güvenli Sürüş' Eğitimi

Keçiören Belediyesi'nden Personeline 'Trafikte Güvenli Sürüş' Eğitimi

Eğitimin amacı ve katılım

Keçiören Belediyesi ve Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik "Trafikte Güvenli Sürüş" eğitimi düzenlendi. Can kayıplarını azaltmak, trafik bilincini artırmak ve güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitime belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim içeriği ve öne çıkan veriler

Eğitimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Başpolis ve Eğitimci Fikret Gündüz ile ekip arkadaşları gerçekleştirdi. Eğitimde trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanırken, en sık yaşanan kaza türleri istatistiklerle aktarıldı.

Verilere göre, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ının hız ihlallerinden kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca takip mesafesine uymama, kavşaklarda geçiş üstünlüğünü gözetmeme, seyir halindeyken mobil cihaz kullanımı, şerit ihlalleri, alkol, uyuşturucu ve uykusuzluk gibi faktörlerin de kazalarda başlıca etkenler arasında olduğu ifade edildi.

Sunum fotoğraf ve video örnekleriyle desteklendi; katılımcılara güvenli sürüş bilincini pekiştiren uygulamalı ve pratik bilgiler aktarıldı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ VE ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE BELEDİYE PERSONELİNE...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ VE ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK ‘TRAFİKTE GÜVENLİ SÜRÜŞ’ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ VE ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE BELEDİYE PERSONELİNE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkündür"
2
Elazığ'da Ağaç Budama ve Aşılama Eğitimi Tamamlandı
3
TESK Başkanı Palandöken: Öğretmenlerimiz Yarına Bırakacağımız En Değerli Mirasın Mimarları
4
Başkan Altay: Ailesi Konya’da İkamet Eden 30 Bin Üniversite Öğrencisine 10 Bin Lira Eğitim Desteği
5
Mavide Bilim Güroymak’ta: Öğrencilere Sualtı Arkeolojisi ve Teknolojileri Tanıtıldı
6
ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
7
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?