Keçiören Belediyesi'nden Personeline 'Trafikte Güvenli Sürüş' Eğitimi

Eğitimin amacı ve katılım

Keçiören Belediyesi ve Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik "Trafikte Güvenli Sürüş" eğitimi düzenlendi. Can kayıplarını azaltmak, trafik bilincini artırmak ve güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitime belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim içeriği ve öne çıkan veriler

Eğitimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Başpolis ve Eğitimci Fikret Gündüz ile ekip arkadaşları gerçekleştirdi. Eğitimde trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanırken, en sık yaşanan kaza türleri istatistiklerle aktarıldı.

Verilere göre, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ının hız ihlallerinden kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca takip mesafesine uymama, kavşaklarda geçiş üstünlüğünü gözetmeme, seyir halindeyken mobil cihaz kullanımı, şerit ihlalleri, alkol, uyuşturucu ve uykusuzluk gibi faktörlerin de kazalarda başlıca etkenler arasında olduğu ifade edildi.

Sunum fotoğraf ve video örnekleriyle desteklendi; katılımcılara güvenli sürüş bilincini pekiştiren uygulamalı ve pratik bilgiler aktarıldı.

