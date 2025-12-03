Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi

ÇEM'de düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi hem öğrendi

Keçiören Belediyesi, Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) bünyesinde okul öncesi çocuklara yönelik C Vitamini Şenliği düzenledi. Etkinlik, Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'ndeki ÇEM salonunda gerçekleşti.

Program kapsamında minikler, öğretmenleri eşliğinde kendi portakallarını sıkarak taze meyve suyu hazırladı. Uygulamalı etkinlikler sayesinde çocuklar C vitamininin bağışıklık sistemi açısından önemini doğrudan deneyimleyerek öğrendi.

Etkinlik boyunca sağlıklı beslenme seçimleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı; oyunlar ve hareket aktiviteleriyle desteklenen program, çocukların hem eğlenmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, erken yaşta sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılmasına katkı sunuyor ve ailelere de çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında farkındalık sağlıyor.

