Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi

Keçiören Belediyesi'nin ÇEM'de düzenlediği C Vitamini Şenliği'nde okul öncesi çocuklar portakal sıkıp taze meyve suyu hazırladı, sağlıklı beslenme ve C vitamininin önemi öğretildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:29
Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi

Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi

ÇEM'de düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi hem öğrendi

Keçiören Belediyesi, Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) bünyesinde okul öncesi çocuklara yönelik C Vitamini Şenliği düzenledi. Etkinlik, Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'ndeki ÇEM salonunda gerçekleşti.

Program kapsamında minikler, öğretmenleri eşliğinde kendi portakallarını sıkarak taze meyve suyu hazırladı. Uygulamalı etkinlikler sayesinde çocuklar C vitamininin bağışıklık sistemi açısından önemini doğrudan deneyimleyerek öğrendi.

Etkinlik boyunca sağlıklı beslenme seçimleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı; oyunlar ve hareket aktiviteleriyle desteklenen program, çocukların hem eğlenmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, erken yaşta sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılmasına katkı sunuyor ve ailelere de çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında farkındalık sağlıyor.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ'NDE (ÇEM), OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELENEKSEL...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ'NDE (ÇEM), OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELENEKSEL HALE GELEN C VİTAMİNİ ŞENLİĞİ'Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ'NDE (ÇEM), OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELENEKSEL...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi (Moritanya) Akademik İş Birliği Protokolü
2
Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli
3
Anne-Baba Okulu'na Yoğun İlgi: Arena ve Bursa Uludağ Üniversitesi İş Birliği
4
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
5
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi
6
Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi
7
Kozan MYO'ya Otomasyonlu Merdiven Tırmanıcı: Engeller Belediye Desteğiyle Kaldırıldı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği