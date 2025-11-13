Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim programı Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç katıldı ve personeli denetim, mevzuat ile tüketici hakları konularında bilgilendirdi.

Eğitimin içeriği

Eğitim kapsamında Zabıta Mevzuatı ve Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Uygulamaları ile Belediye Zabıtası Yönetmeliği ve Görev, Yetki, Sorumluluklar başlıkları altında kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcılara zabıtanın kamusal alandaki düzeni koruma görevleri, ruhsatsız işyerleriyle mücadele, çevre ve hijyen denetimleri ile afet durumlarındaki sorumluluklar hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Önleyici denetim ve etik anlayış

Programda ayrıca önleyici ve şeffaf denetim anlayışı, tüketici haklarının korunması, etik ve hesap verebilirlik ilkeleri ile zabıta teşkilatında görevde yükselme süreçleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ergün Kılıç, denetimlerin yalnızca kontrol amacıyla değil, toplumsal bilinç ve kamu düzeni açısından eğitici bir süreç olduğunu vurguladı.

Eğitimin temel hedefi, zabıta personelinin denetim ve mevzuat konularındaki bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmak olarak belirtildi.

