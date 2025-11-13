Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi

Keçiören Belediyesi zabıta personeline Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Ergün Kılıç tarafından denetim, mevzuat ve tüketici hakları eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:39
Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi

Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim programı Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç katıldı ve personeli denetim, mevzuat ile tüketici hakları konularında bilgilendirdi.

Eğitimin içeriği

Eğitim kapsamında Zabıta Mevzuatı ve Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Uygulamaları ile Belediye Zabıtası Yönetmeliği ve Görev, Yetki, Sorumluluklar başlıkları altında kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcılara zabıtanın kamusal alandaki düzeni koruma görevleri, ruhsatsız işyerleriyle mücadele, çevre ve hijyen denetimleri ile afet durumlarındaki sorumluluklar hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Önleyici denetim ve etik anlayış

Programda ayrıca önleyici ve şeffaf denetim anlayışı, tüketici haklarının korunması, etik ve hesap verebilirlik ilkeleri ile zabıta teşkilatında görevde yükselme süreçleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ergün Kılıç, denetimlerin yalnızca kontrol amacıyla değil, toplumsal bilinç ve kamu düzeni açısından eğitici bir süreç olduğunu vurguladı.

Eğitimin temel hedefi, zabıta personelinin denetim ve mevzuat konularındaki bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmak olarak belirtildi.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşat Başar Mardian Mall'de Okurlarıyla Buluştu
2
Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi
3
EBYÜ Üzümlü MYO'da 60 Öğrenciye Uygulamalı Temel İtfaiyecilik Eğitimi
4
BursaTeknopark’ın 2026-2028 Stratejik Yol Haritası Belirlendi
5
ESOGÜ’de Sürdürülebilirlik ve Rekabet Hukuku Sempozyumu
6
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 Açık: 400 Bine Yakın Kitap ve Bin Kişilik Kapasite
7
eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı Diyarbakır'da Başladı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı