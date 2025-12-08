Kastamonu Üniversitesi UI GreenMetric 2025'te 217. sırada

Sıralama ve öne çıkan sonuçlar

Kastamonu Üniversitesi, UI GreenMetric 2025 Dünya sıralamasında bin 745 üniversite arasında 217. sırada yer aldı. Uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarını çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendiren UI GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya sıralamasının 2025 sonuçları açıklandı.

Üniversite, 105 ülkeden bin 745 üniversite arasındaki değerlendirmede Türkiye genelinde 142 üniversite arasında 25. sırada kendine yer buldu. Geçen yılki 321. sıradan 217. sıraya yükselerek 104 basamak ilerleme kaydetti. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi, Avrupa'da bulunan 360 üniversite arasında 57. sırada yer aldı.

Değerlendirme kriterleri ve başarı alanları

UI GreenMetric 2025 değerlendirmesinde Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Su, Atık, Ulaşım ve Eğitim-Araştırma kategorileri esas alındı. Kastamonu Üniversitesi’nin bu kategorilerde aldığı puanların toplamı, kurumun dünya sıralamasındaki yerini belirledi.

Kastamonu Üniversitesi, 2025 değerlendirmelerinde özellikle Atık Alanı kategorisinde tam puan alarak dünyada 31 üniversite ile aynı puanı paylaştı; Türkiye'de ise 5 üniversite ile birlikte ilk sırada yer aldı.

Sıralama, üniversitelerin sürdürülebilirlik çabaları ve kurumsal iyileştirmelerle ilgili mevcut şart ve politikalar hakkında bilgi sunmayı amaçlıyor. Çalışma, dünya çapındaki üniversitelerden çevrimiçi anket aracılığıyla elde edilen verileri temel alıyor ve üniversite liderlerinin ile paydaşların dikkatini çekerek iklim değişikliği, temiz enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü, yeşil ulaşım ile sürdürülebilirlik odaklı eğitim ve araştırmalara öncelik verilmesini hedefliyor.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Topal, ağaçlandırma çalışmaları, enerji ve su tasarrufu, yeşil alanların korunması ile atık azaltma ve geri dönüşüm uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin çevreye duyarlı projeler geliştirme hedefini kararlılıkla sürdüreceğini; sürdürülebilirlik performansının her yıl artmasının tüm akademik ve idari birimlerin ortak çabasının sonucu olduğunu belirterek, çevre bilincinin öğrencilerden personele kadar tüm paydaşlarda yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

