Kepez’te Kadınlar Matinesi: Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri Özkan Karaeroğlu’yla Coştu

Kepez Belediyesi'nin Kadınlar Matinesi bu hafta Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırladı; Özkan Karaeroğlu sahnede unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:45
Kepez’te Kadınlar Matinesi, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırladı

Kadınlara eğlence, sosyalleşme ve stres atma fırsatı sunuldu

Kepez Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kadınlar Matinesi, bu hafta Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Etkinlik, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların günlük hayatın zorlu koşullarından uzaklaşmasını ve sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenleniyor.

Bir restoranda bir araya gelen Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Program; sohbet, sosyalleşme ve müzikle dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikte sahne alan Özkan Karaeroğlu, güçlü performansı ve sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Karaeroğlu’nun enerjisiyle coşan hanımlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek günün tadını çıkardı.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Kadınlar Matinesi etkinlikleri, kadınlara yönelik sosyal hayatın canlanmasını sağlama hedefiyle her hafta devam ediyor.

