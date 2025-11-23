Kitap Kaşifleri Kulübü Salih Yıldız Ortaokulu'nda Okuma Kültürü Yaratıyor

Salih Yıldız Ortaokulu'nda kurulan Kitap Kaşifleri Kulübü, 11-13 yaşındaki 20 öğrenciyle kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:18
Van’ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız Ortaokulu rehberlik öğretmeni Erkan Görmüş tarafından kurulan ‘Kitap Kaşifleri Kulübü’, minik öğrencilere okuma kültürünü aşılamayı ve onlara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.

Çalışma düzeni

Kitap Kaşifleri Kulübünde ilk olarak 11-13 yaşındaki 20 öğrenciyle kitap okumaya başladıklarını belirten Görmüş, şöyle dedi:

"Her ay bir çocuk kitabı belirliyoruz. Bu kitabımızı da sonraki ayın ilk haftasında okul saati dışında belirlediğimiz bir gün ve saatte tahlilini yapıyoruz. Okulumuzda benimle birlikte Türkçe öğretmenimiz Nazlı Serdar Taş moderatörlük yapıyor. Kitap üzerine sohbeti daha çok öğrenciler kendi aralarında beyin fırtınası yaparak değerlendiriyor. Bu çalışmadaki amacımız, öğrencilerin kitap okumaya ilgilerini artırmak ve tahlil yaparak farklı bakış açısı fark etmelerini sağlamaktır"

Öğrencilerin görüşü

Kulübe katılan öğrenciler uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, arkadaşlarının da bu tür bir okuma faaliyetine katılmasını tavsiye etti.

