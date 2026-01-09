KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı

KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, eğitim, staj ve bilimsel projelerde 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:38
KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı

KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 5 yıllık iş birliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, eğitim ve spor hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedefleyen "Eğitimde ve Sporda İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolü kim imzaladı?

Protokol, KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından resmen imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen öncelikler ile tarafların uygun gördüğü tüm alanlarda planlı iş birliği yürütülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede eğitim ve spor programlarının geliştirilmesi, antrenörlük ve spor yöneticiliği faaliyetlerinin desteklenmesi, teorik bilginin uygulamaya aktarılması ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Staj, uygulama ve ortak çalışmalar

Protokol ile KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde staj (İŞME) ve uygulama imkânlarından yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimler, ortak çalıştaylar, seminerler, sportif organizasyonlar ve bilimsel çalışmalar ortaklaşa yürütülecek.

Bilimsel ve sportif hedefler

Taraflar, spor bilimleri, spor yönetimi, performans analizi, sporcu sağlığı ve toplumsal spor kültürü gibi alanlarda ortak bilimsel projeler, araştırmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sportif etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde karşılıklı destek sağlanması öngörülüyor.

Geçerlilik süresi

Eğitimde ve sporda kurumsal iş birliğini hedefleyen protokol, imza tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Protokol süresince taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi amaçlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KMÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SEFA LÖK İLE KARAMAN GENÇLİK VE...

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KMÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SEFA LÖK İLE KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MUSTAFA KARADENİZ TARAFINDAN İMZALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı
2
Akdeniz Üniversitesi'nde PKU Dostu Mutfak Atölyesi: Düşük Proteinli Beslenme Eğitimi
3
KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı
4
Kütahya İl Birinciliği Pazarlar’dan: Ayşe Nuran Akarçay İl Birincisi
5
Seyitgazi'de 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Harfleri Bitirme Coşkusu
6
Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi
7
MCBÜ'de 2 Yılda Büyük Değişim — Prof. Dr. Rana Kibar Dönemi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları