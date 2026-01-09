KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı

KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 5 yıllık iş birliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, eğitim ve spor hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedefleyen "Eğitimde ve Sporda İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolü kim imzaladı?

Protokol, KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından resmen imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen öncelikler ile tarafların uygun gördüğü tüm alanlarda planlı iş birliği yürütülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede eğitim ve spor programlarının geliştirilmesi, antrenörlük ve spor yöneticiliği faaliyetlerinin desteklenmesi, teorik bilginin uygulamaya aktarılması ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Staj, uygulama ve ortak çalışmalar

Protokol ile KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde staj (İŞME) ve uygulama imkânlarından yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimler, ortak çalıştaylar, seminerler, sportif organizasyonlar ve bilimsel çalışmalar ortaklaşa yürütülecek.

Bilimsel ve sportif hedefler

Taraflar, spor bilimleri, spor yönetimi, performans analizi, sporcu sağlığı ve toplumsal spor kültürü gibi alanlarda ortak bilimsel projeler, araştırmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sportif etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde karşılıklı destek sağlanması öngörülüyor.

Geçerlilik süresi

Eğitimde ve sporda kurumsal iş birliğini hedefleyen protokol, imza tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Protokol süresince taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi amaçlanıyor.

