KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu'na Perovskit Fotovoltaik ile TET Birinciliği — 150 bin TL

Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, TET AR‑Ge Proje Pazarı-13'te Çevre ve Enerji Uygulamaları birinciliğini kazanarak 150 bin TL ödül aldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:21
KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu'na Perovskit Fotovoltaik ile TET Birinciliği — 150 bin TL

KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu TET AR‑Ge'de Birinci Oldu

Perovskit tabanlı fotovoltaik hücre projesi Çevre ve Enerji Uygulamaları kategorisinde ödül getirdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, TET AR‑Ge Proje Pazarı-13 etkinliğinde önemli bir başarı elde etti.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, Organik-İnorganik Perovskit Halojenür Tek Kristal ile Fotovoltaik Hücre Üretimi başlıklı projesiyle Çevre ve Enerji Uygulamaları kategorisinde birincilik kazandı ve 150 bin TL ödülün sahibi oldu.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yürütülen TET Proje Pazarı, AR‑Ge ve inovasyon odaklı önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu yıl da yüzlerce başvuru arasından seçilen projeler jüri değerlendirmesinden geçti ve Prof. Dr. Sönmezoğlu’nun çalışması teknoloji, yenilikçilik ve etki potansiyeli bakımından öne çıktı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, elde ettikleri başarıyı ve üniversitedeki araştırma kültürünün önemini vurgulayarak şunları söyledi:

Üniversitemizde sürdürülebilir hâle getirdiğimiz araştırma-geliştirme kültürü ile bilim ve teknolojik ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Güneş enerjisi alanında ‘‘Yerli, Milli, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Teknoloji vizyonuyla geliştirdiğimiz bu proje, bilim ve sanayi dünyasına önemli katkılar sunarken ilimizin yerel kalkınmasına da destek sağlayacaktır’’ dedi.

Bu ödül, KMÜ'nün AR‑Ge kapasitesini ve yerli teknoloji geliştirme hedeflerini somut biçimde ortaya koyarken, perovskit tabanlı fotovoltaik çözümlerin gelecek vaat eden uygulamalar arasında yer aldığını da göstermiş oldu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ...

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SAVAŞ SÖNMEZOĞLU, "TET AR-GE PROJE PAZARI-13" ETKİNLİĞİNDE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu'na Perovskit Fotovoltaik ile TET Birinciliği — 150 bin TL
2
Ağrı'da İHL ve DKAB Öğretmenlerine Mesleki Gelişim Semineri
3
Kütahya'da Müdür Yılmaz: Telefonla Oyalanan Veliler Çocuklarını İhmal Ediyor
4
Keçiören Zabıtası'na Denetim ve Mevzuat Eğitimi
5
Prof. Dr. Aydın: 2030'a Kadar Su Kaynaklarında %10 Azalma Bekleniyor
6
Kastamonu Üniversitesi’nden Bağımlılıkla Mücadeleye 20 Yeni Proje Desteği
7
Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?