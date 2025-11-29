KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu'na Perovskit Fotovoltaik ile TET Birinciliği — 150 bin TL

KMÜ'lü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu TET AR‑Ge'de Birinci Oldu

Perovskit tabanlı fotovoltaik hücre projesi Çevre ve Enerji Uygulamaları kategorisinde ödül getirdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, TET AR‑Ge Proje Pazarı-13 etkinliğinde önemli bir başarı elde etti.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, Organik-İnorganik Perovskit Halojenür Tek Kristal ile Fotovoltaik Hücre Üretimi başlıklı projesiyle Çevre ve Enerji Uygulamaları kategorisinde birincilik kazandı ve 150 bin TL ödülün sahibi oldu.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yürütülen TET Proje Pazarı, AR‑Ge ve inovasyon odaklı önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu yıl da yüzlerce başvuru arasından seçilen projeler jüri değerlendirmesinden geçti ve Prof. Dr. Sönmezoğlu’nun çalışması teknoloji, yenilikçilik ve etki potansiyeli bakımından öne çıktı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, elde ettikleri başarıyı ve üniversitedeki araştırma kültürünün önemini vurgulayarak şunları söyledi:

Üniversitemizde sürdürülebilir hâle getirdiğimiz araştırma-geliştirme kültürü ile bilim ve teknolojik ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Güneş enerjisi alanında ‘‘Yerli, Milli, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Teknoloji vizyonuyla geliştirdiğimiz bu proje, bilim ve sanayi dünyasına önemli katkılar sunarken ilimizin yerel kalkınmasına da destek sağlayacaktır’’ dedi.

Bu ödül, KMÜ'nün AR‑Ge kapasitesini ve yerli teknoloji geliştirme hedeflerini somut biçimde ortaya koyarken, perovskit tabanlı fotovoltaik çözümlerin gelecek vaat eden uygulamalar arasında yer aldığını da göstermiş oldu.

