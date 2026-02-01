Köyceğiz'de İlaçlama Belgesi Eğitimi 2 Şubat'ta

Köyceğiz’de üretici eğitimleri sürüyor: İlaçlama belgesi eğitimi
Eğitim duyurusu
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üretici eğitimleriyle çiftçiler bilinçlendirilmeye devam ediyor.
Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik ilaçlama belgesi eğitimi düzenlendi.
"Değerli üreticilerimiz 2 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilaçlama belgesi eğitimi yapılacaktır. Daha önce alınan belgeler geçerlidir. Belgesi olmayan üreticilerimizin eğitime 1 adet fotoğraf ile katması ilan olunur"
Tarih ve saat: 2 Şubat Pazartesi, saat 10.00
Yer: Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi toplantı salonu
Katılımcı şartı: Belgesi olmayan üreticiler için 1 adet fotoğraf gerekmektedir. Daha önce alınan belgeler geçerlidir.
