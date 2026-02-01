Canik'te yarıyıl tatili Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknolojiyle taçlandı

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrenciler, 10 atölyede 15 temada bilim, teknoloji, yapay zeka, astronomi ve havacılık eğitimlerine katıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:38
Samsun’un Canik ilçesindeki Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü yarıyıl tatilinde düzenlenen eğitim programıyla öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Programa katılan çocuklar, uygulamalı çalışmalar ve gözlem etkinlikleriyle hem eğlendi hem öğrendi.

Programın kapsamı ve etkinlikler

Bu dönemki eğitim programında öğrenciler 10 farklı atölyede bir araya gelerek 15 temada uygulamalı eğitim aldı. Bilim, teknoloji, yapay zeka, doğa, astronomi ve havacılık alanlarında gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında deneyler yapıldı, gözlemler gerçekleştirildi ve proje tasarımları üretildi.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimin tatil dönemlerinde de sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Çocuklarımız ve gençlerimiz için özel eğitim programları düzenlemeye devam ediyoruz. Keşif kampüsümüzde öğrencilerimizi bilim ve teknoloji eğitimlerinden gelişimlerini destekleyen aktivitelere kadar birçok özel eğitim programı ve etkinlikle buluşturmayı sürdürüyoruz. Yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerinde öğrencilerimizin yeteneklerini keşfettiği verimli bir tatil süreci geçirmelerini önemsiyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz yarıyıl tatili eğitim programına bu tatil döneminde de öğrencilerimiz yoğun ilgiyle katıldı. Eğitimler, deney ve gözlem etkinlikleri eşliğinde bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bilgiler öğrendiler, projeler tasarladılar ve atölyelerde ürettiler. Kıymetli öğrencilerimizi atölye çalışmaları, deney ve gözlem etkinlikleriyle zenginleştirdiğimiz eğitim programlarıyla, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Keşif Kampüsü'ndeki program, öğrencilerin bilimsel merakını artırmayı ve teknolojiye erken yaşta ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyor.

