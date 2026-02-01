Manisa'da 266 Bin 588 Öğrenci 2 Şubat'ta Ders Başı Yapacak

Manisa'da 2025-2026 ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlıyor; bin 174 kurumda öğrenim gören 266 bin 588 öğrenci ve 20 bin 415 öğretmen okula dönecek.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:38
İkinci dönem başlıyor

Manisa genelinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte şehirde 266 bin 588 öğrenci ders başı yapacak.

Okul ve öğretmen sayıları

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde bulunan bin 174 okul ve eğitim kurumunda öğrenim gören 266 bin 588 öğrenci, ikinci dönem için okullarına dönecek. Manisa genelinde görev yapan öğretmen sayısı ise 20 bin 415 olarak bildirildi.

İlk gün ve törenler

Yeni eğitim döneminin ilk günü, tüm okullarda düzenlenecek bayrak törenleriyle ikinci dönem resmi olarak başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri bayrak törenlerinde bir araya gelerek yeni döneme başlayacak.

Tatil ve yıl sonu takvimi

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart tarihinde başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Yetkililer, ikinci dönemin öğrenciler için akademik başarıyı artırma ve hedeflere odaklanma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, tüm öğrencilere başarılı bir dönem diledi.

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

