Sömestir Dönüşü Uyarısı: Öğrenciler Ders Ritimlerini Nasıl Yeniden Kazanacak?

İkinci dönem yarın başlıyor. Uzmanlar, sömestir sonrası ders ritmini yeniden yakalamak için uyku düzeni, ekran kontrolü ve tekrar odaklı ödev öneriyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:33
Sömestir Dönüşü Uyarısı: Öğrenciler Ders Ritimlerini Nasıl Yeniden Kazanacak?

Sömestir Dönüşü Uyarısı: Ders Ritimleri Yeniden Kurulmalı

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor. Uzmanlar, sömestir sonrası öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar ile ailelerin ve okulların yapması gerekenleri paylaştı.

Final Okulları Müdürü Recep Kepenek, iki haftalık sömestir tatilinin sona erdiğini hatırlattı. Sömestir öncesi kar tatillerinin de olduğuna dikkat çeken Kepenek, "Bu durum ders ritminde ciddi bir bozulmaya yol açtı. Öğrenciler haliyle bir kopma yaşadılar," dedi.

Kepenek, eğitim sürecini "bisiklette pedal çevirmeye" benzeterek, "Bir öğrenci başarılı olmak için eğitim hayatı boyunca sürekli ve düzenli bir şekilde pedal çevirmek zorundadır. Ancak öğrencilerimiz bu süreçte bir ara verdiler ve haliyle bir duraksama yaşandı," ifadelerini kullandı.

Velilere ve Okullara Somut Öneriler

Kepenek, öğrencileri yeniden derse adapte etmek için velilere ve okullara düşen görevleri şöyle sıraladı:

Hadi yeniden başlayalım yaklaşımı: Velilerin, öğrencilere kızma diliyle değil motive edici ve destekleyici bir tavırla yaklaşması, çocukların özgüvenini yeniden kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Uyku düzeninin sağlanması: Ders temposuna dönmede en önemli adımlardan biri düzenli uyku ve günlük ritmin geri kazanılmasıdır.

Ekran kullanımının kontrolü: Ekranla olan ilişkinin sınırlandırılması, dikkat ve verimliliğin artmasına destek olur.

Düzenli çalışma alışkanlığı: Küçük adımlarla tekrar odaklı, düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmak kritik öneme sahiptir.

Okullarda tekrar odaklı ödevler: Öğrencilere küçük ve basit, özellikle tekrar niteliğinde ödevler verilmesi, ders ritminin yakalanmasını kolaylaştıracaktır.

Kepenek, eğitim kademeleri boyunca öğrencilerin sürekli tekrarlarla bilgi ve becerilerini pekiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hedefe ulaşmak için durmadan, istikrarlı bir şekilde ilerlemek büyük önem taşır. Bu nedenle öğrencilerimizin de bu ritmi yeniden yakalaması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

OKULLARIN AÇILMASINA ÇOK KISA BİR SÜRE KALA UZMANLAR, ÖĞRENCİLERİN NELERE DİKKAT EDİLMESİ...

OKULLARIN AÇILMASINA ÇOK KISA BİR SÜRE KALA UZMANLAR, ÖĞRENCİLERİN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ, ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERE NELER YAPTIRMASI GEREKTİĞİNİ VE AİLELERİN ÇOCUKLARINA KARŞI NE ŞEKİLDE BİR TUTUM SERGİLEMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATTI.

OKULLARIN AÇILMASINA ÇOK KISA BİR SÜRE KALA UZMANLAR, ÖĞRENCİLERİN NELERE DİKKAT EDİLMESİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 266 Bin 588 Öğrenci 2 Şubat'ta Ders Başı Yapacak
2
Canik'te yarıyıl tatili Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknolojiyle taçlandı
3
Mustafa Yılmaz: "Anaların izinde, babaların gölgesinde" — Pazarlar Spor Lisesi E-Sportif Söyleşisi
4
Sömestir Dönüşü Uyarısı: Öğrenciler Ders Ritimlerini Nasıl Yeniden Kazanacak?
5
Köyceğiz'de İlaçlama Belgesi Eğitimi 2 Şubat'ta
6
Efeler’de İkinci Dönem 2 Şubat’ta 'Bayrak Sevgisi' Dersiyle Başlıyor
7
Aydın'da 'Tertemiz Yarınlar' Projesiyle Miniklere Temizlik ve Hijyen Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları