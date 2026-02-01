Sömestir Dönüşü Uyarısı: Öğrenciler Ders Ritimlerini Nasıl Yeniden Kazanacak?

Sömestir Dönüşü Uyarısı: Ders Ritimleri Yeniden Kurulmalı

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor. Uzmanlar, sömestir sonrası öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar ile ailelerin ve okulların yapması gerekenleri paylaştı.

Final Okulları Müdürü Recep Kepenek, iki haftalık sömestir tatilinin sona erdiğini hatırlattı. Sömestir öncesi kar tatillerinin de olduğuna dikkat çeken Kepenek, "Bu durum ders ritminde ciddi bir bozulmaya yol açtı. Öğrenciler haliyle bir kopma yaşadılar," dedi.

Kepenek, eğitim sürecini "bisiklette pedal çevirmeye" benzeterek, "Bir öğrenci başarılı olmak için eğitim hayatı boyunca sürekli ve düzenli bir şekilde pedal çevirmek zorundadır. Ancak öğrencilerimiz bu süreçte bir ara verdiler ve haliyle bir duraksama yaşandı," ifadelerini kullandı.

Velilere ve Okullara Somut Öneriler

Kepenek, öğrencileri yeniden derse adapte etmek için velilere ve okullara düşen görevleri şöyle sıraladı:

Hadi yeniden başlayalım yaklaşımı: Velilerin, öğrencilere kızma diliyle değil motive edici ve destekleyici bir tavırla yaklaşması, çocukların özgüvenini yeniden kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Uyku düzeninin sağlanması: Ders temposuna dönmede en önemli adımlardan biri düzenli uyku ve günlük ritmin geri kazanılmasıdır.

Ekran kullanımının kontrolü: Ekranla olan ilişkinin sınırlandırılması, dikkat ve verimliliğin artmasına destek olur.

Düzenli çalışma alışkanlığı: Küçük adımlarla tekrar odaklı, düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmak kritik öneme sahiptir.

Okullarda tekrar odaklı ödevler: Öğrencilere küçük ve basit, özellikle tekrar niteliğinde ödevler verilmesi, ders ritminin yakalanmasını kolaylaştıracaktır.

Kepenek, eğitim kademeleri boyunca öğrencilerin sürekli tekrarlarla bilgi ve becerilerini pekiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hedefe ulaşmak için durmadan, istikrarlı bir şekilde ilerlemek büyük önem taşır. Bu nedenle öğrencilerimizin de bu ritmi yeniden yakalaması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

