Köyceğiz'de Okul Müdürleri 2025-2026 2. Dönem Toplantısında Bir Araya Geldi

Köyceğiz'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönem müdürler kurulunda güvenlik, projeler ve 2026 Gençlik Yılı çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:48
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Salonunda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen başkanlığında yapıldı. Gündemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar, birinci dönemin değerlendirilmesi, 2026 Gençlik Yılı çerçevesinde planlanan faaliyetler ile yürütülen yerel ve ulusal projeler yer aldı.

Toplantıda ayrıca okullarda güvenli eğitim ortamları oluşturulması, okul güvenliği ve öğrenci sağlığına yönelik alınacak önlemler üzerinde duruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in Vurguları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, akademik başarıyı destekleyen projelerin önemine dikkat çekti. Şen, okul yöneticilerinin koordinasyon içinde çalışmasının eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti ve ikinci dönemde öğrencilerin akademik, sosyal ve değerler eğitimi açısından çok yönlü gelişimini destekleyecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi.

