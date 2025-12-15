DOLAR
Köyceğizli Öğretmenlere 'Proje Hazırlama' Eğitimi Tamamlandı

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:54
Hizmet içi eğitim faaliyetleri sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenlerin talebi üzerine düzenlenen 'Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları' kursu başarıyla tamamlandı.

Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kurs 3 gün sürdü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personeli Doç. Dr. Nur Çelik İlal tarafından verildi.

Kursa katılan öğretmenler, eğitimi faydalı bulduklarını belirterek, başta Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen olmak üzere kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

