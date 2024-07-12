KPSS Lisans Oturumları 14 Temmuz’da: 1,5 Milyon Aday Sınava Girecek!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 80 soruluk test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi tanınacak. Ek süre hakkı olan adaylar için 30 dakika ilave süre sağlanacak.



Sınav güvenliği için 22 binden fazla emniyet görevlisi sahada olacak ve toplamda 270 binden fazla görevli sınavlarda yer alacak.

KPSS sürecinin diğer aşamaları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek alan bilgisi sınavları ve 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına 81 il ve Lefkoşa'da yaklaşık 1,5 milyon adayın başvurduğunu belirtti.