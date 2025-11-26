Sancaktepe Belediyesi'nden 25 Kasım Etkinliği: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık

Sancaktepe Belediyesi, 25-26 Kasım'da 'Şiddete Karşı Dayanışmayı Büyütüyoruz' mottosuyla düzenlediği etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve destek mekanizmalarını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:13
Sancaktepe Belediyesi'nden 25 Kasım Etkinliği: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık

Sancaktepe Belediyesi 25-26 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Sancaktepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 25-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen programın odağında, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Şiddete Karşı Dayanışmayı Büyütüyoruz’ mottosu ile kurulan Dayanışma Çemberi yer aldı.

Panel ve Seminer: Hukuki, Psikolojik ve Sosyal Boyutlar

Dayanışma Çemberi'nde, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler Uzmanı Mine Kösem Çinay moderatörlüğünde; Av. Dr. Ezel Buse Sönmezocak, Klinik Psikolog Deniz Karakaya ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı adına Cansu Önen tarafından kapsamlı bir seminer düzenlendi. Konuşmacılar, kadına yönelik şiddetin hukuki, psikolojik ve sosyal boyutlarını ele alarak katılımcılara hem farkındalık sundu hem de mevcut destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Çözüm Önerileri ve Dayanışmanın Önemi

Programda şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri, başvuru yolları ve kadın dayanışmasının önemi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Etkinlik, yerel yönetim ile sivil toplum arasında iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, değerlendirmesinde kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Öncelikle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte bir araya geldiğimiz tüm kadınlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlü, özgür ve güvende olması için yerel yönetim olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Güçlü yarınları hep birlikte inşa edecek, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için ve Bu mücadeleyi büyütmek için tüm kurumlarla, sivil toplumla ve toplumun her kesimiyle dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

