TEÇ-SEN ve DMK'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları İçin Düzenleme Talebi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ile Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) üyeleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yaşanan planlama hataları ve belirsizliklere dikkat çekerek yeni bir düzenleme talep etti. Sendika üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi; mevcut sistemin çalışanların kariyer planlamalarında belirsizliklere neden olduğunu belirten yetkililer, eğitimcilerden toplanan dilekçeleri bakanlığa ileteceklerini ifade etti.

Açıklama: Merkezi sınav ve takvim talebi

Grup adına basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, "Artık merkezi bir sınav sistemi kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kişinin vicdanına bırakılsın bu sınavlar istemiyoruz. Sınavlar bir takvim çerçevesinde açıklansın istiyoruz. Bu takvim çerçevesinde kamu çalışanlarının ne zaman sınava gireceklerini bilmek istiyoruz" dedi.

Detaylı talepler ve hukuki adımlar

TEÇ-SEN Genel Başkan Vekili Salih Burçin Poyraz ise, "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talebimiz nettir, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları derhal açılmalı, sınav takvimleri gecikmeye mahal vermeden açıklanmalıdır. Sınavlar yönetmelikte açıkça belirtilecek tarihlerde, en geç iki yılda bir yapılmalıdır. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminin ayrılmaz bir parçası haline getirilmeli, şeffaf ve düzeni olan bir sistem kurulmalıdır. Sınav soruları, kadro ve görev tanımlarıyla uyumlu, ölçülebilir, anlaşılır ve adil bir zorluk düzeyinde hazırlanmalı. Geçmişte kadroların boş kalmasına yol açan aşırı zorlayıcı uygulamalara son verilmelidir" diye konuştu.

Poyraz, düzenlemenin yapılması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Sınava tabi kadrolara yapılan sınavsız atamalar iptal edilmeli. Kariyer ve liyakat ilkesi yalnızca kağıt üzerinde değil, fiilen hayata geçirilmelidir. 76. madde kapsamında gerçekleştirilmiş atamaların iptali için açtığımız ve kazandığımız davaların gereği derhal yerine getirilmelidir. Raporlarımızla, dilekçe eylemlerimizle, hukuki girişimlerimizle ve gerektiğinde alanlarda eğitim çalışanlarının kariyer hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında adalet tesis edilene kadar, sınav takvimleri standart, öngörülebilir ve iki yılda bir yapılır hale gelene kadar, sınav soruları makul, ölçülebilir ve görevle uyumlu bir çizgiye oturtulana kadar durmayacağız, susmayacağız, hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, konuşmalardan sonra sendika üyelerinin ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmaları ile sona erdi.

