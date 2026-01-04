Kulp’ta taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili: İlçe merkezinde okullar açık

Kulp’ta taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili

İlçe merkezinde eğitim normal şekilde devam edecek

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitimde yeni bir düzenlemeye gidildi.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü, taşıma yoluyla okullarına ulaşan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okulları için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verildi.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.

Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini; özellikle kırsal bölgelerde öğrenci ve servis güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

KULP’TA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ, İLÇE MERKEZİNDE OKULLAR AÇIK DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN 1 GÜN TATİL KARARI ALINIRKEN, İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDECEK. DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BAZI KIRSAL YOLLARIN ULAŞIMA AÇILAMAMASI VE BUZLANMANIN DEVAM ETMESİ NEDENİYLE EĞİTİMLE İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLDİ. YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA, İLÇEDE TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM SAĞLAYAN TÜM ÖĞRENCİLER İLE KIRSAL ALANDA BULUNAN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI KÖY OKULLARINDA ÖĞRENCİ VE SERVİS GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 05.01.2026 PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİM ÖĞRETİME 1 (BİR) GÜN SÜREYLE ARA VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ. KULP KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, İLÇE MERKEZİNDE ULAŞIMDA CİDDİ BİR SORUN YAŞANMADIĞI BELİRTİLEREK, İLÇE MERKEZİNDE İKAMET EDEN VE TAŞIMALI SİSTEM DIŞINDA KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN OKULLARIN AÇIK OLACAĞI BİLDİRİLDİ. YETKİLİLER, HAVA VE YOL DURUMUNUN YAKINDAN TAKİP EDİLDİĞİNİ, ÖZELLİKLE KIRSAL BÖLGELERDE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİNİN ÖNCELİK OLDUĞU VURGULANARAK, VATANDAŞLARDAN RESMİ DUYURULARI TAKİP ETMELERİ İSTENDİ.