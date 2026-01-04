DOLAR
Kulp’ta taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili: İlçe merkezinde okullar açık

Kulp’ta yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıflı köy okulları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün tatil edildi; ilçe merkezindeki okullar açık.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:12
Kulp’ta taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili: İlçe merkezinde okullar açık

Kulp’ta taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili

İlçe merkezinde eğitim normal şekilde devam edecek

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitimde yeni bir düzenlemeye gidildi.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü, taşıma yoluyla okullarına ulaşan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okulları için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verildi.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.

Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini; özellikle kırsal bölgelerde öğrenci ve servis güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

