Mektep Melikgazi'de Gençler Topluma Işık Olacak

Melikgazi Belediyesi, 2 yıldır özel ve nitelikli eğitimle örnek çalışmalar sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, gençliğe ve eğitime verdiği önemi Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu aracılığıyla somutlaştırıyor. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, gençlere üst düzey, özel ve nitelikli eğitimler vererek toplum için etkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Okulda sunulan programlar; düşünce atölyesi, benlik ve kimlik atölyesi, sanat atölyesi, kariyer inşası dersleri ve İngilizce konuşma atölyesi gibi bileşenlerle öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekliyor. Ayrıca düzenlenen kariyer günleri, söyleşiler, paneller, münazaralar ve tiyatro etkinlikleriyle gençlerin hem bilgi hem de deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise projenin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Eğitime önem veren belediye olarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Kayseri Valiliğimizle iş birliği içinde kurduğumuz Mektep Melikgazi’de topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğine Mektep Melikgazi’de güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Düşünce atölyesi, benlik ve kimlik atölyesi, sanat atölyesi, kariyer inşası dersleri ve İngilizce konuşma atölyesi ile öğrencilerimiz yeni yüzyıla damga vurmaya hazırlanıyor. Gençler, düzenlediğimiz kariyer günlerinde birçok konu ve konuk ile bir araya gelerek hem öğreniyor hem de merak ettikleri soruların cevaplarını alıyorlar. Burada alanında uzman kişilerle, özel eğitimler eşliğinde özel öğrenciler yetiştiriyoruz. Ayrıca okulumuzda öğrenciler fikri gelişimini, eleştirel düşünme becerilerini ve toplumsal farkındalığını artıracak eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Eğitimler, söyleşiler, paneller, münazaralar, çeşitli tiyatro etkinliklerimizle öğrencilerimizin her alanda daha yetkin olması için emek sarf ediyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz ilerde topluma ışık olacak düşünce liderleri olacaklardır. İkinci yılımızda da özel mülakatlarla seçtiğimiz 40 başarılı gelecek vaat eden gençlerimizle, yolumuza devam ediyoruz. Buradaki öğrencilerin fikri süreç yönetme bilgileri, kendilerini ifade etme tarzları şehirlerine, ülkelerine ve dünyaya dair geliştirdikleri farkındalıkları oldukça etkileyici. Böyle gençlerimize destek olmaktan da bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin bu girişimi, yerel düzeyde gençlere yatırım yapma ve onları düşünce liderleri olarak yetiştirme hedefinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. 2 yıldır süren program kapsamında seçilen gençler, aldıkları eğitimle hem kişisel hem de toplumsal düzeyde fark yaratmaya hazırlanıyor.

