DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Mektep Melikgazi'de Gençler Topluma Işık Olacak

Melikgazi Belediyesi, Mektep Melikgazi'de 2 yıldır yürüttüğü özel eğitimlerle gelecek vaat eden gençleri yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:09
Mektep Melikgazi'de Gençler Topluma Işık Olacak

Mektep Melikgazi'de Gençler Topluma Işık Olacak

Melikgazi Belediyesi, 2 yıldır özel ve nitelikli eğitimle örnek çalışmalar sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, gençliğe ve eğitime verdiği önemi Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu aracılığıyla somutlaştırıyor. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, gençlere üst düzey, özel ve nitelikli eğitimler vererek toplum için etkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Okulda sunulan programlar; düşünce atölyesi, benlik ve kimlik atölyesi, sanat atölyesi, kariyer inşası dersleri ve İngilizce konuşma atölyesi gibi bileşenlerle öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekliyor. Ayrıca düzenlenen kariyer günleri, söyleşiler, paneller, münazaralar ve tiyatro etkinlikleriyle gençlerin hem bilgi hem de deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise projenin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Eğitime önem veren belediye olarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Kayseri Valiliğimizle iş birliği içinde kurduğumuz Mektep Melikgazi’de topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğine Mektep Melikgazi’de güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Düşünce atölyesi, benlik ve kimlik atölyesi, sanat atölyesi, kariyer inşası dersleri ve İngilizce konuşma atölyesi ile öğrencilerimiz yeni yüzyıla damga vurmaya hazırlanıyor. Gençler, düzenlediğimiz kariyer günlerinde birçok konu ve konuk ile bir araya gelerek hem öğreniyor hem de merak ettikleri soruların cevaplarını alıyorlar. Burada alanında uzman kişilerle, özel eğitimler eşliğinde özel öğrenciler yetiştiriyoruz. Ayrıca okulumuzda öğrenciler fikri gelişimini, eleştirel düşünme becerilerini ve toplumsal farkındalığını artıracak eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Eğitimler, söyleşiler, paneller, münazaralar, çeşitli tiyatro etkinliklerimizle öğrencilerimizin her alanda daha yetkin olması için emek sarf ediyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz ilerde topluma ışık olacak düşünce liderleri olacaklardır. İkinci yılımızda da özel mülakatlarla seçtiğimiz 40 başarılı gelecek vaat eden gençlerimizle, yolumuza devam ediyoruz. Buradaki öğrencilerin fikri süreç yönetme bilgileri, kendilerini ifade etme tarzları şehirlerine, ülkelerine ve dünyaya dair geliştirdikleri farkındalıkları oldukça etkileyici. Böyle gençlerimize destek olmaktan da bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin bu girişimi, yerel düzeyde gençlere yatırım yapma ve onları düşünce liderleri olarak yetiştirme hedefinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. 2 yıldır süren program kapsamında seçilen gençler, aldıkları eğitimle hem kişisel hem de toplumsal düzeyde fark yaratmaya hazırlanıyor.

GENÇLİĞE VE EĞİTİME DEĞER VEREN BİR BELEDİYE OLARAK MEKTEP MELİKGAZİ SOSYAL BİLİMLER OKULU'NDA...

GENÇLİĞE VE EĞİTİME DEĞER VEREN BİR BELEDİYE OLARAK MEKTEP MELİKGAZİ SOSYAL BİLİMLER OKULU'NDA GENÇLERE ÜST DÜZEY, ÖZEL VE NİTELİKLİ EĞİTİM VEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÖRNEK EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

GENÇLİĞE VE EĞİTİME DEĞER VEREN BİR BELEDİYE OLARAK MEKTEP MELİKGAZİ SOSYAL BİLİMLER OKULU'NDA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mektep Melikgazi'de Gençler Topluma Işık Olacak
2
Şaphane MYO’dan Yunuslar İlk ve Ortaokulu’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği
3
Isparta’da Komando Mezuniyeti: Aileler Gurur ve Duygu Dolu Anlar
4
BASKİ'den Saha Güvenliği Eğitimi: Elektrik ve Doğalgaza Karşı Risk Yönetimi
5
Ermenek’te Tekke Diyanet Gençlik Merkezi dualarla açıldı
6
Isparta'da Komandolar Mezun Oldu: 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı'nda Gurur ve Duygu
7
Eskişehir’de 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' Projesine İstihdam Odaklı Eğitim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları