Ermenek’te Tekke Diyanet Gençlik Merkezi dualarla açıldı

Gönüllü düzenlemesiyle gençlere ders, teknoloji ve sportif alan

Karaman´ın Ermenek ilçesinde Tekke Diyanet Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.

Gönüllüler tarafından boya ve düzenlemesi yapılan gençlik merkezinde sohbet odası, teknoloji ve yazılım kodlama odası, oyun ve eğlence odaları, sportif faaliyetler odası ve ders çalışma odası bulunuyor.

Açılışı yapılan gençlik merkezi hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ermenek İlçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı, "Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet alanlarından bir tanesinin de gençlik hizmetleridir" dedi.

Ankaralı, ilçelerimizde gençlerimizin hoşça vakit geçirmesini, milli ve manevi değerler içerisinde büyümesini sağlamaya gayret ediyoruz diyerek, "Tekke Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Burada öğrencilerimiz rahat bir şekilde derslerini çalışma imkanı bulacaklar. Çocuklarımız oyun salonlarına gitmek yerine buraya gelerek, hocalarımız gözetiminde bilgisayar oynasınlar ve namazlarını beraber kılsınlar. Buranın açılmasına destek veren hocalarımız din görevlilerimiz ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik merkezine gelen çocuklar burayı çok sevdiklerini söylediler.

Açılışa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Alparslan Argun, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Aynur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarman Üsteğmen Mehmet Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ile din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KARAMAN´IN ERMENEK İLÇESİNDE TEKKE DİYANET GENÇLİK MERKEZİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI.