Samsun'da 'İki Nehir Bir Şehir' Hikâye Yarışması Başvuruları Başladı

Samsun'da lise öğrencilerine yönelik 'İki Nehir Bir Şehir' hikâye yarışması başvuruları başladı. Son tarih 20 Nisan 2026; sonuçlar 11 Mayıs 2026'da açıklanacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:39
"İki Nehir Bir Şehir" hikâye yarışması için başvurular açıldı

20 Nisan 2026'ya kadar başvurulacak, sonuçlar 11 Mayıs 2026'da açıklanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî, kültürel ve coğrafi değerlerini genç nesillere tanıtmak ve öğrencilerin kültür-sanat faaliyetlerine katılımını artırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik "İki Nehir Bir Şehir" hikâye yarışması düzenliyor.

Yarışma, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Valiliği, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Başvurular 20 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek ve yarışma sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yarışmaya, Samsun il sınırları içinde öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilecek. Her öğrenci yalnızca bir hikâye ile başvuruda bulunabilecek.

Hikâyelerin konusu serbest olmakla birlikte katılımcıların eserlerinde Samsun'a özgü tarihî, kültürel veya coğrafi unsurlardan en az birine yer vermesi yeterli olacak. Bu unsurlar hikâyenin ana teması olabileceği gibi anlatının herhangi bir bölümünde de kullanılabilir.

Dereceye girenlere verilecek ödüller şöyle:

Birinci: Dizüstü bilgisayar ve plaket
İkinci: Tablet ve plaket
Üçüncü: Akıllı saat ve plaket

Ayrıca jüri tarafından seçilecek hikâyeler kitaplaştırılacak ve dereceye giremeyen katılımcılara da sürpriz hediyeler takdim edilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm lise öğrencilerini şehrin hikâyesini kaleme almaya davet ediyor. Başvuruların son tarihi olan 20 Nisan 2026'yı kaçırmayın.

