BASKİ'den Saha Güvenliği Eğitimi: Elektrik ve Doğalgaza Karşı Risk Yönetimi

BASKİ, saha personeline yönelik kapsamlı eğitimle elektrik ve doğalgaz hatları başta olmak üzere risk yönetimi ve acil durum prosedürlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:03
BASKİ personeline saha güvenliği eğitimi verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, personelinin sahada karşılaşabileceği risklere karşı donanımını artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, güvenli çalışma yöntemleri ve risk azaltma stratejileri ön plana çıkarıldı.

Eğitimin içeriği ve amaçları

Eğitimin temel hedefi, altyapı çalışmalarının güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve saha personelini risklere karşı bilinçlendirmek olarak açıklandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen oturumlarda; elektrik ve doğalgaz hatlarına ilişkin risklerin yönetimi, arıza ve kaçak durumlarında uygulanması gereken acil durum prosedürleri ve sahada güvenli çalışma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde ayrıca elektrik ve doğalgaz hatlarının güzergâhları, risk azaltmaya yönelik stratejiler ve sahada karşılaşılan örnek durumların analizi üzerinden doğru müdahale teknikleri detaylı şekilde aktarıldı. Bu uygulamalı yaklaşımla personelin farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Katılımcılar ve kurumlar arası iş birliği

Eğitimi koordine eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile birlikte BASKİ Genel Müdür Yardımcıları Nuri Çaynak ve Hüseyin Yurdakul, BASKİ Personel A.Ş. Genel Müdürü Ümit Güner, daire başkanları, şube müdürleri ve saha personelleri programa katıldı. Eğitimlere ayrıca AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcileri katkı sağladı.

Gerçekleştirilen programla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve altyapı çalışmaları sırasında yaşanabilecek risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor. BASKİ, hizmet içi eğitimlerle personel donanımını artırmaya ve sahada güvenliği önceliklendirmeye devam ediyor.

