Kulu'da 7 bin 600 Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi sona erdi; 7 bin 600 öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline başladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:37
Protokol katılımlı karne dağıtım töreni Kulu Merkez İlkokulu'nda düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde 7 bin 600 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Kulu Merkez İlkokulu'nda protokol üyelerinin de katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Programa; Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, protokol mensupları, idareciler ve öğretmenler katıldı.

İlçe genelinde 60 okulda eğitim ve öğretim gören toplam 7 bin 600 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

