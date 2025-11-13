Kürşat Başar Mardian Mall'de Okurlarıyla Buluştu

Son kitabı vesilesiyle düzenlenen imza günü ve söyleşi yoğun ilgi gördü

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kürşat Başar, Mardian Mall’de son kitabı vesilesiyle düzenlenen imza günü ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Mardinli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kürşat Başar edebiyat, yaşam ve müzik üzerine yaptığı samimi paylaşımlarla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kitapseverler, Başar’ın derin gözlemleriyle hem yazının hem de hayatın inceliklerini yeniden keşfetti.

Etkinlik sonunda uzun kuyruklar oluşturan okurlarına kitaplarını imzalayan ünlü yazar, "Mardin gibi ruhu zengin bir şehirde bu ilgiyi görmek, insanın yazma heyecanını tazeliyor" dedi.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit ise organizasyonun ruhuna dair şunları söyledi: "Biz Mardian Mall olarak, insanın kalbine dokunan şeylerin sadece alışveriş poşetlerine sığmadığını biliyoruz. Edebiyat, müzik, sanat. Bunlar bir toplumun ruhunu şekillendirir. Bugün Kürşat Başar’ı ağırlamak, yalnızca bir imza günü değil, kentimizin düşünceye, kelimeye ve kültüre verdiği değerin bir göstergesiydi. Mardin’in hikayesi çok katmanlıdır; biz bu katmanlara her etkinliğimizle yeni bir anlam eklemeye çalışıyoruz".

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Mardin’in kültürel dinamizmine katkı sağlayarak edebiyatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Mardian Mall, önümüzdeki dönemde de sanat, kültür ve fikir dünyasının değerli isimlerini Mardinli ziyaretçileriyle buluşturmaya devam edecek.

