Bayburt'ta Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri tamamlandı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri, iki ayrı grup halinde toplam 61 öğretmenin katılımıyla tamamlandı.

Eğitimde ele alınan konular

Eğitim programında modelin temel ilkeleri, disiplinler arası yaklaşım, problem çözme süreçleri, takım çalışması, öğrenci aktifliği ve bütüncül ders tasarımı gibi uygulamalı ve teorik başlıklar işlendi. Katılımcılar, teorik anlatımları takiben uygulamalı çalışmalar yaparak modelin sınıf ortamında nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi oldular.

Uygulama ve beklentiler

Program süresince eğitmenler, Harezmi modelinin bireysel farklılıkları gözeten ve öğrenciyi merkeze alan yaklaşımına dikkat çekti. Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin, edindikleri donanımla modelin kendi okullarında uygulanmasına hazır hale geldiği belirtildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yenilikçi eğitim yaklaşımlarının desteklenmeye devam edeceğini duyurdu.

