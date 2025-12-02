Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nden Gazze'ye Destek: Hayır Çarşısı

Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nin Gazze'ye destek amaçlı Hayır Çarşısı yoğun katılımla gerçekleşti; elde edilen gelir Gazze halkına bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:25
Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi, Gazze’ye destek amaçlı Hayır Çarşısı düzenledi. Etkinlikte elde edilen gelir, Gazze halkına bağışlanacak.

Etkinlik ve katılım

Okul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin yoğun katılım gösterdiği Hayır Çarşısı büyük ilgi gördü. Etkinlik, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teşvikleriyle gerçekleştirildi.

Açıklamalar

Okul Müdürü Rıdvan Yabancı: "Bu etkinlik, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikleriyle yapmış olduğumuz bir etkinlik oldu. Amaç Gazze’de çocuklar ölürken, insanlık orada ölürken, okul olarak biz bu konuda vicdanları harekete geçirmeye çalıştık. Vicdan denilen şey, insanın kendini kontrol ettiği, ne kadar insan olduğunu aslında gördüğü bir hareket. Vicdanları canlı tutmak, bence insan olmayı, becerebilmeyi ortaya çıkartıyor. Bizim amacımız da öğrencilerimizle birlikte böyle bir vicdan hareketini, böyle bir insan olma, insan onurunu kurtarma adına yaptığımız bir etkinlik oldu. Çok güzel oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz"

Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Fındıklı: "Bugün bize bütün velilerimizden ve öğrencilerimizden ve dışarıdan gelen misafirlerden de sonsuz teşekkürler diliyorum. Güzel bir katılım oldu. Gazze yararına bize verilen bu görevi üstün başarıyla atlattığımızı düşünüyorum. Herkesin ayaklarına sağlık. Emekleri için de herkese teşekkür ediyorum"

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Elif Kaya: "Okulumuz Abdülhamid Han Anadolu Lisesi olarak, Gazze’deki kardeşlerimize bir nebze yaralarına merhem olabilmek için, Okul Aile Birliği olarak okul müdürümüz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bir iyilik ekibi oluşturmak istedik. Gelen herkese teşekkür ederiz. Buradaki verilen her destek karanlığa doğan bir dolunay gibi umut olsun dileğiyle. İnşallah Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Dualarımız Gazze için"

Hayır Çarşısı’na olan yoğun ilgi sürerken, elde edilen gelir Gazze halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.

