Kütahya'da Erbaş ve Erlere Yönelik Şiddet, Uyuşturucu ve Siber Farkındalık Eğitimi

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini sürdüren erbaş ve erlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimi Veren Birimler

Eğitimler, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verildi.

Eğitimin İçeriği ve Amaçları

Program kapsamında katılımcılara Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, madde bağımlılığı ile mücadele ve siber farkındalık konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin amacı, erbaş ve erlerde toplumsal sorumluluk bilinci, suçla mücadele farkındalığı ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler hakkında bilinç oluşturulması olarak belirtildi.

