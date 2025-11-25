Kütahya'da Gençler Dijital Okuryazarlık ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle iki lisede dijital medya okuryazarlığı ve dezenformasyon eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:31
Kütahya'da Gençler Dijital Okuryazarlıkta Güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, gençlerin dijital medya okuryazarlığını artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen iki lisede gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, "Dezenformasyonla Mücadele Baglamında Dijital Medya Okuryazarlığı" başlıklı kapsamlı bir sunumla bilgilendirildi. Sunumu veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, dijital ortamlarda sık karşılaşılan bilgi kirliliği, dezenformasyonun yayılma yöntemleri ve bireysel-toplumsal etkilerini detaylarıyla anlattı.

Eleştirel düşünme ve doğru bilgiye erişim

Ülgen, gençlerin dijital içerikleri tüketirken eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı ve doğru bilgiye ulaşma yollarını örneklerle açıkladı. Eğitim, öğrencilerin bilgi kirliliğine karşı direnç kazanmalarını ve kaynak doğrulama alışkanlığı edinmelerini hedefliyor.

Bilgilendirici materyaller ve DMM' nin rolü

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler öğrencilere dağıtıldı. Broşürlerde yanıltıcı içeriklerle başa çıkma yöntemleri ve dijital ortamda doğru bilgiye erişim stratejileri yer aldı.

Gelecek planları

Eğitim programı, gençlerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlamayı ve doğru bilgiye ulaşma yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Programın önümüzdeki dönemde farklı okullarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

Not: Etkinlikte yer alan kuruluşlar ve sunum başlığı gibi özel isim ve veriler korunmuştur.

